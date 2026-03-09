सोमवार, 9 मार्च 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Varun Chakraborty turns the table after top scalps in T20I World Cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 9 मार्च 2026 (15:40 IST)

2021 के विलेन 2026 के हीरो, वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए 14 विकेट

Varun Chakraborty
वरुण चक्रवर्ती साल 2021 के टी-20 विश्वकप के विलेन बन गए थे। वहां उन्हें पाक और न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 और 8 विकेट की हार का विलेन बताया गय लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी की। इस बार वह ना केवल टी-20 विश्वकप विजेता टीम के सदस्य है बल्कि 14 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।

वरुण चक्रवर्ती के खराब फॉर्म के बावजूद टीम का उन्हें सपोर्ट करने पर उन्होंने कहा, “हमें हमेशा से यकीन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अच्छा करेंगे। सबसे अच्छे बॉलर भी रन देते हैं और एक टीम के तौर पर हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक-दूसरे पर और वरुण पर भरोसा करना होगा, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट से पहले भी जो क्वालिटी दिखाई, वह एक ज़बरदस्त बॉलर है।

यह बस सही माइंडस्पेस में रहने और सही बॉल डालने की बात है। उन्होंने ऐसा बार-बार किया और कुछ मैचों में, हममें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हर बैटर हर दिन रन नहीं बना पाता, बॉलर के साथ भी यही बात है। वह फाइनल में अच्छे इरादे के साथ आए और पूरे दिल से बॉलिंग की।”
वरुण चक्रवर्ती ने कहा, “पक्का मेरे करियर के टॉप मोमेंट्स में से एक है, क्योंकि यह वर्ल्ड कप है। किसी भी टीम ने इसे बैक-टू-बैक नहीं जीता है और किसी भी होस्ट करने वाले देश ने इसे नहीं जीता है, इसलिए इसे बेस्ट में से एक होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सर्कल पूरा हो गया है क्योंकि जब मैंने 26 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू किया था, तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अब मैंने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता है और यह अजीब लगता है। दो बातें हैं।

ये सुपर बैटर-फ्रेंडली विकेट हैं, इसलिए यह मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन दूसरी तरफ मैं यहां-वहां विकेट लेने में कामयाब रहा, जो मेरी तरफ से ज़रूरी था। दूसरा, क्रेडिट सूर्या और गौती भाई को जाता है, उन्हें कभी ज़रा भी शक नहीं हुआ कि मैं फाइनल में नहीं खेलूंगा। उन्होंने मुझसे कहा, ‘भले ही तुम अगले 10 मैचों में चार ओवर में 60 रन लुटा दो, तुम खेलने वाले हो।”
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
गौतम गंभीर की मुस्कान पर फिदा हुए महेंद्र सिंह धोनी, लिखा यह पोस्ट

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com