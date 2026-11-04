नेशनल क्रश वैष्णवी शर्मा ने जिम्बाब्वे सीरीज के बाद रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग

The agonizing wait for the 5th wicket and the joy of getting it finally Vaishnavi Sharma shares how the team's unwavering support made it happen - By @jigsactin #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/U7rgI4NtWG — BCCI Women (@BCCIWomen) October 29, 2026

जिम्बाब्वे पर तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में भारत की जीत ने नवीनतम आईसीसी महिला एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में कई खिलाड़ियों को सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें युवा स्पिनर वैष्णवी शर्मा ने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। सबसे बड़ी छलांग 20 वर्षीय शर्मा ने लगाई है, जो वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में 53 पायदान चढ़कर 94वें स्थान पर पहुंच गई हैं।दूसरे एकदिवसीय मैच में चार विकेट लेने के बाद, शर्मा ने श्रृंखला के समापन में शानदार पांच विकेट लिए और प्रारूप में अपनी तीसरी उपस्थिति में 5/39 के आंकड़े लौटाए। उनके मैच जीतने के प्रयास ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिलाया क्योंकि भारत ने आईसीसी महिला चैम्पियनशिप श्रृंखला में क्लीन स्वीप पूरा किया।गेंदबाजी रैंकिंग में भारत को और फायदा हुआ, सयाली सतघरे ने नई गेंद से प्रभाव जारी रखा। अंतिम वनडे में उनका अनुशासित प्रदर्शन, जिसमें छह ओवरों में 2/11 के आंकड़े और 30 डॉट गेंदें शामिल थीं, ने उन्हें 18 स्थान की बढ़त के साथ 85वें स्थान पर पहुंचाने में योगदान दिया। क्रांति गौड़ भी वडोदरा में दो विकेट लेने के बाद एक स्थान ऊपर 24वें स्थान पर पहुंच गई हैं।गेंदबाजी रैंकिंग में जिम्बाब्वे के नोमवेलो सिबांडा दो स्थान के फायदे से 60वें स्थान पर पहुंच गई हैं। अंतिम एकदिवसीय मैच में यास्तिका भाटिया को पारी की पहली ही गेंद पर आउट करके उन्हें शुरुआती सफलता मिली।वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में, प्रतिका रावल श्रृंखला का लगातार तीसरा अर्धशतक दर्ज करने के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर पहुंच गईं। शैफाली वर्मा ने भी आठ पायदान ऊपर चढ़कर प्रगति की है, अंतिम वनडे में आक्रामक 51 रनों की पारी के बाद संयुक्त 65वें स्थान पर हैं।