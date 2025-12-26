समस्तीपुर का सितारा बना देश की पहचान, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को मिला विशेष सम्मान [VIDEO]

Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar award : बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें खेल कैटेगरी में मिला, जो 5 से 18 साल के बच्चों को मिलने वाला देश का सबसे बड़ा सम्मान है। समारोह के बाद वैभव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी तय है।

वैभव को यह सम्मान उनके हालिया शानदार प्रदर्शन के बाद मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों में 190 रन ठोक दिए थे। इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 15 छक्के लगाए और सिर्फ 36 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही वह लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।



Meet the newest recipient of the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, the highest civilian honor for children. Vaibhav Sooryavanshi pic.twitter.com/2gr8N64ToP — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) December 26, 2025

इतना ही नहीं, वैभव ने इस पारी में एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने 59 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए, जो लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे तेज 150 है। साथ ही 15 छक्कों के साथ उन्होंने एक भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी बनाया।

घरेलू क्रिकेट से पहले वैभव IPL में भी सुर्खियों में रह चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ा था, जो IPL इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज़ का सबसे तेज शतक है। इसी पारी के बाद वह रातों-रात देशभर में चर्चा का नाम बन गए थे।

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह की वजह से वैभव विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेल पाए, लेकिन अब वह जल्द ही भारत अंडर-19 टीम के साथ जुड़ेंगे और आगे होने वाली सीरीज़ व अंडर-19 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे।

कम उम्र, बड़ा आत्मविश्वास और रिकॉर्ड्स की लाइन, वैभव सूर्यवंशी ने साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट को उसका अगला सुपरस्टार मिल चुका है।