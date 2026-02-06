शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (16:46 IST)

15 चौके और छक्के लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने U19WC Final में बनाए 80 गेंदो में 175 रन

Vaibhav Sooryavanshi
भारत के होनहार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 गेंद खेलीं।इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक के नाम है जिन्होंने हाल में विंडहोक में जापान के खिलाफ 51 गेंद में सैकड़ा बनाया था।

भारत के 14 साल के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने महज 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी अंदाज में खेलते हुए फिर अगले 50 रन सिर्फ 23 गेंद में बना लिए।
सूर्यवंशी ने अपने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ 19 ओवर में 142 रन जोड़े। म्हात्रे (51 गेंद में 53 रन) अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंद में 175 रन बनाकर आउट हुए तो इंग्लैंड ने चैन की सांस ली लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 चौके और छक्के लगाए।


