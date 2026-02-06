15 चौके और छक्के लगाकर वैभव सूर्यवंशी ने U19WC Final में बनाए 80 गेंदो में 175 रन

शतक जड़ा। हेलमेट उतारा। भगवान को नमन किया।



वैभव सूर्यवंशी भारत का भविष्य है। ये आने वाले समय का वो विस्फोटक बल्लेबाज है जो कई रिकॉर्ड तोड़ देगा ।…..



ये शतक U-19 विश्वकप के फाइनल में आया है।



भारत के होनहार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 गेंद खेलीं।इस टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के विल मलाजचुक के नाम है जिन्होंने हाल में विंडहोक में जापान के खिलाफ 51 गेंद में सैकड़ा बनाया था।भारत के 14 साल के सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने महज 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी अंदाज में खेलते हुए फिर अगले 50 रन सिर्फ 23 गेंद में बना लिए।सूर्यवंशी ने अपने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ 19 ओवर में 142 रन जोड़े। म्हात्रे (51 गेंद में 53 रन) अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंद में 175 रन बनाकर आउट हुए तो इंग्लैंड ने चैन की सांस ली लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 चौके और छक्के लगाए।