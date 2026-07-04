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वैभव सूर्यवंशी बने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया के लिए खेलने वाले खिलाड़ी
वैभव सूर्यवंशी के लिए आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसका भारतीय फैंस 25 जून से इंतजार कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में भारत के लिए खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। मैनचेस्टर में होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले तिलक वर्मा ने उनको भारतीय कैप दी।भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन को उनकी जगह खाली करनी पड़ी है।इससे पहले वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड की दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में टीम में शामिल थे लेकिन उनको अंतिम ग्यारह में मौका नहीं मिला था।
महज 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।हालांकि सचिन तेंदलुकर के जमाने में टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारुप नदारद था।यही नहीं वैभव सूर्यवंशी ने महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा से पहले इस प्रारुप में युवा एंट्री ली है। शेफाली वर्मा ने जब 2019 में डेब्यू टी-20 खेला था तो वह 15 साल 239 दिनों की थी। वहीं सचिन तेंदुलकर ने जब अपना पहला टेस्ट खेला तो वह 16 साल 205 दिनों के थे।
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे किए। उन्होंने 440 गेंदें खेलीं, जो सबसे तेज हैं।आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने कुल 135 बाउंड्री लगाईं, जिसमें रिकॉर्ड 72 छक्के शामिल हैं, जो किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं।
महज 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रीय टीम में जगह पाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्षों पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।हालांकि सचिन तेंदलुकर के जमाने में टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारुप नदारद था।यही नहीं वैभव सूर्यवंशी ने महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा से पहले इस प्रारुप में युवा एंट्री ली है। शेफाली वर्मा ने जब 2019 में डेब्यू टी-20 खेला था तो वह 15 साल 239 दिनों की थी। वहीं सचिन तेंदुलकर ने जब अपना पहला टेस्ट खेला तो वह 16 साल 205 दिनों के थे।
इस युवा बल्लेबाज ने 2026 आईपीएल सत्र में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतक जड़े तथा 237.30 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा।इसके अलावा सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट (224) के कारण उन्हें सुपर स्ट्राइकर, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के कारण उभरते हुए खिलाड़ी का अवार्ड भी दिया गया।
A historic day for Indian cricket— BCCI (@BCCI) July 4, 2026
Vaibhav Sooryavanshi makes his #TeamIndia debut at 1️ years, 3️ months, and 8️ days #ENGvIND pic.twitter.com/qr2CnbrwYQ
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल सबसे कम गेंदों में 1000 रन पूरे किए। उन्होंने 440 गेंदें खेलीं, जो सबसे तेज हैं।आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने कुल 135 बाउंड्री लगाईं, जिसमें रिकॉर्ड 72 छक्के शामिल हैं, जो किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के हैं।
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