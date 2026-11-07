15 साल की उम्र में वैभव बने कप्तान, SMAT में करेंगे बिहार की अगुवाई

Vaibhav Sooryavnshi has been appointed to his first senior captaincy role at the age of just 15 Details: https://t.co/snN0NycV4y https://t.co/0NvNQEDm8a — Cricinfo (@cricinfo) November 6, 2026

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा आयोजित सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के बिहार के शुरुआती दो मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की।बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि सूरज कश्यप उप-कप्तान के रूप में काम करेंगे। यह पहली बार होगा जब वैभव बिहार की सीनियर टीम का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि टीम उनके नेतृत्व में आगामी टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है।बीसीए अध्यक्ष हर्ष वर्धन ने कहा, “वैभव ने पहले ही कम उम्र में जबरदस्त प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का प्रदर्शन किया है, और यह जिम्मेदारी उन्हें एक क्रिकेटर और लीडर के रूप में विकसित होने का एक और अवसर प्रदान करेगी। हमें उम्मीद है कि वैभव के नेतृत्व में टीम आगामी सीज़न में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अनुशासित, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी प्रदर्शन करेगी।”बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर चयन समिति ने खिलाड़ियों के ट्रायल और पिछले प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद टीम को अंतिम रूप देने के लिए 6 नवंबर 2026 को बैठक की। बैठक में चयन समिति के अध्यक्ष हरविंदर सिंह और सदस्य अमिताभ विजयवर्गीय उपस्थित थे, जबकि चयनकर्ता एस. सारथ ने टेलीफोन पर भाग लिया। 4 से 6 नवंबर तक आयोजित ट्रायल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद टीम को अंतिम रूप दिया गया।17 सदस्यीय बिहार टीम में वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, सूरज कश्यप (उप-कप्तान), मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान और हिमांशु सिंह शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंगल माहौर और शाकिब हुसैन का चयन उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। चयन समिति के निर्णय के अनुसार, पहले दो मैचों के बाद उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद टीम के लिए उनकी उपलब्धता के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।निम्नलिखित खिलाड़ियों को स्टैंडबाय के रूप में नामित किया गया है: बिपिन सौरभ, सुमन कुमार, आकाश राज, खालिद आलम, भास्कर दुबे, कुमार रजनीश, सुयश, अभिजीत साकेत, यशस्वी ऋषभ, लखन राजा, पवन कुमार, अमित चौधरी, पीयूष सिंह, भानु कुमार, लोकेश बाबूलाल कुमार और प्रशांत श्रीवास्तव।बिहार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत 14 नवंबर से इंदौर में खेले जाने वाले शुरुआती दो मैचों के साथ करेगा। बिहार की रणजी ट्रॉफी टीम से जुड़ा सहयोगी स्टाफ पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के साथ रहेगा। साथ ही चयन समिति के अध्यक्ष हरविंदर सिंह और सदस्य अमिताभ विजयवर्गीय टीम के मैचों का निरीक्षण करने के लिए इंदौर में मौजूद रहेंगे।