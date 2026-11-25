सैंडपेपर विवाद: कमिंस की आक्रामक प्रेस कॉंन्फ्रेंस देख दुखी हो गए ख्वाजा

Usman Khawaja says he was left stunned by Pat Cummins' recent press conference, saying he'd never seen that side of the Aussie Test captain. READ https://t.co/NoZ8e47KBt https://t.co/uc8We5tbQA — CODE Cricket (@codecricketau) November 25, 2026

उस्मान ख़्वाजा ने इस महीने की शुरुआत में पैट कमिंस की लंबी प्रेस कॉन्फ़्रेंस से उन्हें पहुंचे "दर्द" के बारे में बात की है। हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कमिंस के लिए उनके मन में अब भी "बहुत प्यार" है और वह हमेशा चाहते थे कि कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने रहें।द ग्रेड क्रिकेटर पॉडकास्ट पर बात करते हुए ख़्वाजा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के CEO टॉड ग्रीनबर्ग को एक बयान का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर 2018 की टीम के सभी खिलाड़ी सहमत हो सकते थे। उनका मक़सद साउथ अफ़्रीका दौरे पर गेंद से छेड़छाड़ के विवाद के बाद जारी मतभेदों को ख़त्म करना था। यह उनकी आत्मकथा सब्र के प्रकाशित होने के बाद दिया गया अब तक का उनका सबसे विस्तृत इंटरव्यू है।ख़्वाजा की आत्मकथा प्रकाशित हुए लगभग तीन हफ़्ते हो चुके हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि उन्होंने 2018 में सैंडपेपर के इस्तेमाल से जुड़ी कई बातें उजागर की थीं। उन्होंने बताया था कि सैंडपेपर का इस्तेमाल सिर्फ़ न्यूलैंड्स टेस्ट तक सीमित नहीं था और टीम के सभी खिलाड़ियों को पता था कि क्या हो रहा है।इसके बाद कैमरन बैनक्रॉफ़्ट ने पिछले सप्ताह प्रकाशित अपने 4000 शब्दों के लेख में इस घटना पर अपना पक्ष रखा। चैड सेयर्स ने भी इस बारे में अपनी यादें साझा कीं। इससे पहले कमिंस ने 68 मिनट की प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ख़्वाजा के दावों को "100 प्रतिशत ग़लत" बताया था और कहा था कि वह लोगों की ज़िंदगी के साथ "लापरवाही" बरत रहे हैं।ख़्वाजा ने बताया कि सिडनी में कमिंस की प्रेस कॉन्फ़्रेंस से पहले उन्होंने उनसे संपर्क किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जिस तरह से बात की, उससे वह हैरान रह गए।उन्होंने कहा, "मुझे पैट कमिंस एक इंसान और एक लीडर के तौर पर हमेशा पसंद रहे हैं। वह शानदार हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह व्यक्तिगत रूप से मुझ पर हमला करेंगे। मैंने जो कहा, उस पर सवाल उठाना अलग बात थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने किया, वैसा पैट का रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसी बात से मुझे सबसे ज़्यादा निराशा हुई।"मैं वह प्रेस कॉन्फ़्रेंस देखना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे देखना पड़ा, क्योंकि मुझे जानना था कि वह क्या कह रहे हैं। कई बार मेरा मन हुआ कि मैं उसे बंद कर दूं, लेकिन मुझे देखते रहना पड़ा। मुझे याद है कि मेरी पत्नी रैचल मेरे पास बैठी थीं। वह बार-बार पूछ रही थीं, 'तुम ठीक हो? तुम ठीक हो?' लेकिन उस समय मैं उन्हें ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं चल रही थीं। वह बहुत अजीब स्थिति थी।"ख़्वाजा ने कहा, "मैं पैट से हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला कि उन्होंने मुझे जितना दुख पहुंचाया, उसके बावजूद मैं उन्हें सिर्फ़ उस 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ़्रेंस के आधार पर परखूं। या कहें कि उस प्रेस कॉन्फ़्रेंस के 20 मिनट के आधार पर भी नहीं। मैं पैट को इस आधार पर नहीं आंकने वाला। उनके लिए मेरे मन में बहुत प्यार है, चाहे कुछ भी हो। मैं नफ़रत करने वाला इंसान नहीं हूं।"लेकिन यह मेरे लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि मैंने उससे पहले पैट को मैसेज किया था। मैं यह नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ़्रेंस से कुछ दिन पहले मैंने उन्हें संदेश भेजा था। मैं चाहता था कि वह कोई बीच का रास्ता निकालें, जिससे सभी लोग इस मामले में साथ आ सकें, न कि दीवारें खड़ी करके मतभेदों को और बढ़ाया जाए।