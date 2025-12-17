स्टीव स्मिथ हुए टेस्ट से बाहर तो उनकी जगह शामिल हुए उस्मान ख्वाजा ने जड़ दी 82 रनों की पारी
AUSvsENG पहले दो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करने वाले स्टीव स्मिथ चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हुस तीसरे एशेज टेस्ट से बाहर हो गए। स्मिथ टॉस से एक घंटे पहले मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड से बात कर रहे थे, तभी उन्हें अंतिम एकादश से बाहर रखने का फैसला किया गया ताकि वह चक्कर और मतली से उबर सकें।
इसी वजह से उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापस बुलाया गया और उन्हें पारी की शुरुआत करने के बजाय स्मिथ की जगह चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला।ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन ने बाद में कहा कि स्मिथ का भीतरी कान में ‘‘संभावित वेस्टिबुलर समस्या’’ के लिए इलाज किया जा रहा था, जिससे यह अटकल खारिज हो गई कि इस स्टार बल्लेबाज को नेट अभ्यास सत्र के दौरान सिर में चोट लगी थी।
स्मिथ ने शनिवार और रविवार को ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ अभ्यास किया और सोमवार के सत्र में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मंगलवार और बुधवार सुबह नेट पर बल्लेबाजी की थी।कमिंस की अनुपस्थिति में स्मिथ ने पर्थ और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई जिससे उनकी टीम ने पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली।
इस मैच से वापसी करने वाले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस के समय कहा, ‘‘स्टीव पिछले कुछ दिनों से थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आज सुबह आकर अभ्यास किया, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि वह इस मैच के लिए तैयार हो पाएंगे, इसलिए वह घर वापस जा रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास उस्मान जैसा खिलाड़ी है जो तुरंत उनकी जगह ले सकता है।’’
हालांकि इस मौके को उस्मान ख्वाजा ने दोनों हाथों से लपका और 126 गेंदों में 10 चौके लगाते हुए 82 रनों की शानदार पारी खेली।एलेक्स कैरी (106) की शतकीय और उस्मान ख्वाजा (82) की अर्द्धशतकीय पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे एशेज टेस्ट मैच के पहले दिन बुधवार को स्टंप्स के समय आठ विकेट पर 326 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली हैं।