मंगलवार, 7 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. update on ms dhoni injury dewald brevis chennai super kings ipl 2026
Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (13:44 IST)

धोनी के बिना CSK बेहाल! कब होगी ‘थाला’ और ब्रेविस की वापसी? सामने आया बड़ा अपडेट

dhoni
आईपीएल 2026 में खराब शुरुआत से जूझ रही Chennai Super Kings के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। टीम के पूर्व कप्तान MS Dhoni और युवा स्टार Dewald Brevis की वापसी करीब नजर आ रही है, जिससे टीम को बड़ा बूस्ट मिल सकता है।
 
 धोनी की वापसी पर बड़ा अपडेट
 
पिंडली (काफ) में खिंचाव के कारण शुरुआती तीन मैच मिस करने वाले धोनी अब रिहैब के अंतिम चरण में हैं। खबरों के मुताबिक, माही अगले दो दिनों में चेपॉक में फिटनेस टेस्ट देंगे। अगर वह इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो Delhi Capitals के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। जो 11 मार्च, शनिवार को चेपॉक में ही खेले जाने वाला है। 
 
44 वर्षीय धोनी अभी तक टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे और मैच डे पर स्टेडियम से भी दूर रहे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग सेशन्स में लगातार हिस्सा लिया है। नेट्स में उनकी बैटिंग भी काफी स्मूद नजर आई, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वह वापसी के लिए लगभग तैयार हैं। हालांकि, टीम मैनेजमेंट कोई जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता और पूरी तरह फिट होने के बाद ही उन्हें प्लेइंग इलेवन में उतारने का प्लान है।

 ब्रेविस भी वापसी के करीब
 
धोनी की तरह ही, डेवाल्ड ब्रेविस भी प्री-सीजन कैंप में साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वह अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। लेकिन अब उनकी फिटनेस में तेजी से सुधार हो रहा है और अगले मैच में उनकी वापसी की पूरी संभावना है। मिडिल ऑर्डर में ब्रेविस की गैरमौजूदगी CSK को भारी पड़ी है, और उनकी वापसी टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दे सकती है।
 
 स्टीफन फ्लेमिंग ने दिया बड़ा संकेत
 
टीम के हेड कोच Stephen Fleming ने भी ब्रेविस की फिटनेस पर पॉजिटिव अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि अगले मैच से पहले टीम के पास पांच दिन का गैप है और उम्मीद है कि इस दौरान ब्रेविस पूरी तरह फिट हो जाएंगे। फ्लेमिंग के मुताबिक, टीम ने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर सावधानी बरती है और कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा। उनका मानना है कि पूरी तरह फिट खिलाड़ी ही टीम के लिए सही योगदान दे सकते हैं।
 
 CSK की हालत और आगे की राह
 
सीजन की शुरुआत CSK के लिए बेहद खराब रही है, जहां टीम को लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में धोनी और ब्रेविस की वापसी टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या “थाला” की वापसी CSK की किस्मत बदल पाएगी, या टीम को जीत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंग

T-20I WorldCup के मैन ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल के मैन ऑफ द मैच के बीच छिड़ी एक दिलचस्प जंगभारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न को मार्च 2026 के लिए आईसीसी पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वहीं महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेथ मूनी और दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका इस दौड़ में शामिल हैं।

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?

CSK की 7वीं लगातार हार, Thala For a Reason टीम को हुआ क्या?चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी लागातार सातवीं हार झेलनी पड़ी। पिछले सत्र के 4 और इस सत्र चेन्नई लगातार 3 मैच हार चुकी है। ऐसे में पिछली बार की तरह इस बार भी चेन्नई के 10वें स्थान की तैयारी के लिए खिलाड़ियों ने मंच बिछा दिया है।

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष पर

बिना हाथ पांव के पायल ने शीतल को हराकर उलटफेर करते हुए स्वर्ण जीता, भारत बैंकॉक पैरा तीरंदाजी में शीर्ष परदोनों हाथ और दोनों पैर गंवा चुकी युवा तीरंदाज पायल नाग ने यहां विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में बड़ा उलटफेर करते हुए हमवतन और दुनिया की नंबर एक तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और भारत के शानदार प्रदर्शन की अगुआई की जिसमें देश ने कुल सात स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया।

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भी

मुझसे जलते हैं, एजेंडा है : अंजिक्य रहाणे का जोरदार जवाब, आंकड़े देख सोच में पड़ जाएंगे आप भीअंजिक्य रहाणे का जवाब: आलोचकों को चेतावनी, रिकॉर्ड और स्ट्राइक रेट की कहानी

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्माना

मरियम पर तंज कसना भारी पड़ा नसीम को, 72 हजार डॉलर का लगा जुर्मानापाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को तेज गेंदबाज नसीम शाह पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया लेकिन अब इस पोस्ट को हटा दिया गया है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com