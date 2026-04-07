धोनी के बिना CSK बेहाल! कब होगी ‘थाला’ और ब्रेविस की वापसी? सामने आया बड़ा अपडेट

आईपीएल 2026 में खराब शुरुआत से जूझ रही Chennai Super Kings के लिए अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। टीम के पूर्व कप्तान MS Dhoni और युवा स्टार Dewald Brevis की वापसी करीब नजर आ रही है, जिससे टीम को बड़ा बूस्ट मिल सकता है।

धोनी की वापसी पर बड़ा अपडेट

पिंडली (काफ) में खिंचाव के कारण शुरुआती तीन मैच मिस करने वाले धोनी अब रिहैब के अंतिम चरण में हैं। खबरों के मुताबिक, माही अगले दो दिनों में चेपॉक में फिटनेस टेस्ट देंगे। अगर वह इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो Delhi Capitals के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। जो 11 मार्च, शनिवार को चेपॉक में ही खेले जाने वाला है।

44 वर्षीय धोनी अभी तक टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे और मैच डे पर स्टेडियम से भी दूर रहे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग सेशन्स में लगातार हिस्सा लिया है। नेट्स में उनकी बैटिंग भी काफी स्मूद नजर आई, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वह वापसी के लिए लगभग तैयार हैं। हालांकि, टीम मैनेजमेंट कोई जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता और पूरी तरह फिट होने के बाद ही उन्हें प्लेइंग इलेवन में उतारने का प्लान है।



According to Express Sports, MS Dhoni and Dewald Brevis are nearing full fitness ahead of their next fixture against Delhi Capitals on Saturday. pic.twitter.com/k5YLh9Y7z0 — Cricketopia (@CricketopiaCom) April 7, 2026

ब्रेविस भी वापसी के करीब

धोनी की तरह ही, डेवाल्ड ब्रेविस भी प्री-सीजन कैंप में साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वह अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। लेकिन अब उनकी फिटनेस में तेजी से सुधार हो रहा है और अगले मैच में उनकी वापसी की पूरी संभावना है। मिडिल ऑर्डर में ब्रेविस की गैरमौजूदगी CSK को भारी पड़ी है, और उनकी वापसी टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दे सकती है।

स्टीफन फ्लेमिंग ने दिया बड़ा संकेत

टीम के हेड कोच Stephen Fleming ने भी ब्रेविस की फिटनेस पर पॉजिटिव अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि अगले मैच से पहले टीम के पास पांच दिन का गैप है और उम्मीद है कि इस दौरान ब्रेविस पूरी तरह फिट हो जाएंगे। फ्लेमिंग के मुताबिक, टीम ने खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर सावधानी बरती है और कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा। उनका मानना है कि पूरी तरह फिट खिलाड़ी ही टीम के लिए सही योगदान दे सकते हैं।

CSK की हालत और आगे की राह

सीजन की शुरुआत CSK के लिए बेहद खराब रही है, जहां टीम को लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में धोनी और ब्रेविस की वापसी टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या “थाला” की वापसी CSK की किस्मत बदल पाएगी, या टीम को जीत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।