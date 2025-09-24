बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (17:33 IST)

ICC ने United States of America क्रिकेट को इन कारणो से निलंबित किया

United States of America
ICC ने आखिरकार यूएसए क्रिकेट (USSC) को निलंबित करने का फैसला किया है। यह एक प्रमुख बाजार में खेल के नेतृत्व और संचालन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाने के प्रयासों के तहत रीसेट बटन दबाने जैसा है। मंगलवार को एक वर्चुअल बैठक के बाद आईसीसी बोर्ड ने यह फै़सला लिया। USC के निलंबन का असर फरवरी में भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में यूएसए की भागीदारी पर नहीं पड़ेगा।

हालांकि निलंबन का विशिष्ट कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, यह आईसीसी द्वारा जुलाई में अपनी वार्षिक आम बैठक में यूएसएसी को "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" कराने और "व्यापक" प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिए जाने के लगभग दो महीने बाद आया है। उस समय, आईसीसी ने दोहराया था कि यूएसएसी जुलाई 2024 से "सूचना पर" बना रहेगा। आईसीसी बोर्ड ने यूएसएसी को यह भी चेतावनी दी थी कि वह सुधारों की प्रगति के आधार पर कोई भी उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईएसपीएन क्रिकइंफो ने यूएसएसी के अध्यक्ष वेणु पिसिके से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है।

इस निलंबन का लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के शामिल होने पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीन महीने की यह राहत आईसीसी द्वारा यूएसएसी को अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति से राष्ट्रीय शासी निकाय (एनजीबी)का दर्जा दिलाने में मदद के लिए एक "रोडमैप" तैयार करने के तुरंत बाद आई है, जो लॉस एंजेलिस 2028 खेलों में शामिल किए गए सभी खेलों के लिए अनिवार्य है। मेजबान होने के नाते, अमेरिका के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली छह टीमों में से एक होने की उम्मीद है।

जय शाह ने की थी रोडमैप ICC की नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी की अध्यक्षता

छह चरणों वाला यह रोडमैप आईसीसी की नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष जय शाह ने की थी। इससे पहले, समिति ने यूएसएसी के शीर्ष अधिकारियों पिसिके (अध्यक्ष) और जॉनाथन एटकेसन (CEO) से दो बार मुलाकात की थी, जिसमें पहली बार अप्रैल में वर्चुअली और फिर जून में व्यक्तिगत रूप से शामिल थी। रोडमैप में यूएसएसी को बोर्ड में मौजूदा सदस्यों की जगह तीन नए स्वतंत्र निदेशकों को लाकर पुनर्गठन शुरू करने का आह्वान किया गया था। इसके बाद यूएसएसी बोर्ड अपने पद से हट जाएगा और नए चुनाव कराएगा। इस समय यूएसएसी एनजीबी दर्जे के लिए आवेदन करेगा।
Saurabh Netravalkar

इसके साथ ही, आईसीसी ने यह भी कहा कि स्वतंत्र निदेशकों और प्रासंगिक आईसीसी हितधारकों के साथ गहन परामर्श करके यूएसए क्रिकेट संविधान की व्यापक समीक्षा और सुधार किया जाएगा।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अब देश में क्रिकेट के संचालन की देखरेख कौन करेगा। इस घटनाक्रम से उन खिलाड़ियों की चिंताएं और बढ़ सकती हैं जो हाल ही में यूएसएसी द्वारा अपने वाणिज्यिक साझेदार और मेजर लीग व माइनर लीग क्रिकेट के मालिक अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज (एसीई ) के साथ अनुबंध समाप्त करने के कदम से प्रभावित हुए हैं।

पिछले हफ़्ते एसीईने इस समाप्ति को कानूनी रूप से चुनौती देने का विकल्प चुना। न्यूज़ीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कोरी एंडरसन, जो अमेरिका चले गए और 2022 से वहां खेलने के पात्र हो गए और अब यूएसए क्रिकेटर्स एसोसिएशन के संचालन निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि कि यूएसएसी और एसीई के बीच मतभेदों ने खिलाड़ियों को "अनिश्चितता" और "अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता" में डाल दिया है।(एजेंसी)
