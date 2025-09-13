शनिवार, 13 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (15:12 IST)

शिवसेना UBT ने कहा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह

भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान: उद्धव

uddhav thackeray
शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना राष्ट्रीय भावना का अपमान है क्योंकि भारतीय सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं।उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।उद्धव ने मुंबई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘एशिया कप में रविवार को दोनों देशों के बीच होने वाले मैच का बहिष्कार दुनिया को आतंकवाद पर हमारे रुख से अवगत कराने का एक अवसर है।’’उन्होंने कहा कि यह क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है।उद्धव ने पूछा, “क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जबकि हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं?”

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए क्रिकेट मैच को देशभक्ति का मजाक करार दिया।उद्धव ने मुंबई स्थित आवास ‘मातोश्री’ में बाल ठाकरे और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बीच हुई एक पुरानी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, “मेरे पिता ने जावेद मियांदाद से कहा था कि जब तक पाकिस्तान से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां जारी रहेंगी, तब तक कोई क्रिकेट मैच नहीं खेला जाएगा।” (भाषा)
