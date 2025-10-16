लगातार 2 मैच बारिश से रद्द होने के कारण विश्वकप में टीम इंडिया की राह हुई आसान

कोलोंबो में खेले गए लगातार 2 रद्द मुकाबलों ने भारतीय महिला टीम को थोड़ी राहत दी है। जो लगातार 2 मुकाबले हारकर दबाव में है। मंगलवार को न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका मैच और फिर बुधवार को इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच बारिश के कारण रद्द हो गया।हालांकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के लिए यह ज्यादा खुशखबरी है क्योंकि बारिश तब आई जब यह दोनों ही टीमें मैच गंवाने की स्थिति में खड़ी थी। लेकिन भारत के लिए खुशखबरी यह है कि अब इन दोनों टीमों खासकर न्यूजीलैंड पर बहुत दबाव आ गया है और विश्वकप न्यूजीलैंड के लिए नॉक आउट टूर्नामेंट बन गया है।न्यूजीलैंड के कुल 3 अंक है और वह सिर्फ बांग्लादेश को ही हरा पाई है।वहीं पाकिस्तान से लगभग मैच गंवा बैठी इंग्लैंड का अगला मैच भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होना है। इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह है कि उसके 7 अंक है और उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 3 में से 1 जीत चाहिए।भारत को इंग्लैंड से 19 अक्टूबर को होलकर स्टेडियम, इंदौर में भिड़ना है। इसके बाद टीम को न्यूजीलैंड से नवी मुंबई में भिड़ना है। भारत को इन 2 में से कम से कम 1 मैच जरूर जीतना चाहेगी। ताकि बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच को जीतकर सेमीफाइनल जाया जा सके। इंग्लैंड से जीत के बाद भारत न्यूजीलैंड से हार भी गया तो नतीजा इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच पर टिक जाएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड से हार हुई तो न्यूजीलैंड का मैच वर्चुअल क्वॉर्टर फाइनल बन जाएगा।पाकिस्तान के पास इंग्लैंड पर पहली जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका था लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण उसे आईसीसी महिला विश्व कप के मैच में बुधवार को चार बार की चैम्पियन टीम के साथ अंक बांटने पड़े। कप्तान फातिमा सना के चार विकेट की मदद से पाकिस्तान ने पिच से मिल रही उछाल और मूवमेंट का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड को बारिश के कारण प्रति टीम 31 ओवर के मैच में नौ विकेट पर 133 रन पर रोक दिया था।जवाब में डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर पाकिस्तान को 113 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली (नौ) और ओमाइमा सोहेल (19) ने अच्छी शुरूआत करते हुए 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बना लिये थे।श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले को बारिश के कारण रद्द करना पड़ा जिससे दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। मेजबान टीम दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन करते हुए छह विकेट पर 258 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।लेकिन न्यूजीलैंड के लक्ष्य का पीछा शुरू करने से ठीक पहले आर प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश आ गई और मैच फिर से शुरू नहीं हो सका। इससे पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद श्रीलंका ने निलाक्षिका डिसिल्वा (नाबाद 55 रन) के आक्रामक और कप्तान चामरी अटापट्टू (53 रन) के संयमित अर्धशतक से छह विकेट पर 258 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।