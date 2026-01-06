मंगलवार, 6 जनवरी 2026
Written By WD Sports Desk
मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (16:32 IST)

ट्रेविस का टेस्ट में वनडे जैसा विस्फोटक शतक, अंग्रेजो पर ढाया कहर

Travis Head
AUSvsENG ट्रैविस हेड (163) और स्टीवन स्मिथ (नाबाद 129) के शतकों ने सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक तीसरे दिन सिडनी टेस्ट पर नियंत्रण कर लिया। मेजबान टीम ने पूरे दिन में 352 रन बनाए, और खेल खत्म होने तक 134 रनों की बढ़त ले ली। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट पर 518 रन था, जिससे इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई।ट्रेविस हेड ने सिर्फ 166 गेंदों में 163 रन बनाए जिसमें 24 चौके और 1 छक्का शामिल था।

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर गुलाबी दिन पर इंग्लैंड ने अपना दूसरा रिव्यू जल्दी ही गंवा दिया, जब नाइटवॉचमैन माइकल नेसर के कैच-बिहाइंड की अपील में सिर्फ बल्ले का जमीन से टकराना दिखा। 91 रन पर बल्लेबाजी करने आए ट्रैविस हेड  ने एक शॉट बाउंड्री के पार मारकर अपना स्कोर 96 तक पहुंचाया, फिर जोश टंग को कवर्स के ऊपर से मारकर सीरीज का तीसरा और कुल मिलाकर टेस्ट में 12वां शतक पूरा किया।
दूसरे दिन लय से बाहर दिख रहे मैथ्यू पॉट्स का हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी के साथ स्वागत किया, जब उन्होंने दिन की अपनी पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़े। हेड को शॉर्ट गेंदें फेंकने की रणनीति लगभग तुरंत काम कर गई, लेकिन विल जैक्स ने ब्रायडन कार्स की गेंद पर डीप मिड-विकेट पर एक आसान कैच छोड़ दिया, जिससे मेहमान टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। नेसर ने पहले सेशन में कई बार शॉट खेलने की कोशिश की और चूके, उन्होंने ऑफसाइड से कुछ खूबसूरत ड्राइव भी लगाए, इससे पहले कि इंग्लैंड ने नेसर के खिलाफ ऑफ स्टंप के ठीक बाहर हॉक-आई पर प्रभाव के साथ अपना आखिरी रिव्यू इस्तेमाल कर लिया।

नेसर आखिरकार कार्स की गेंद पर विकेटकीपर को कैच देकर आउट हो गए, जिससे नाइटवॉचमैन की पारी खत्म हो गई। हेड ने लगातार चौके लगाकर इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ाना जारी रखा, जिसमें पॉट्स की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट भी शामिल था। हेड ने स्लिप कॉर्डन के ऊपर से एक जोरदार शॉट मारकर 150 रन पूरे किए, जबकि स्मिथ धीरे-धीरे अपनी पारी में जम रहे थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज को तब राहत मिली जब एक बाहरी किनारा गली में ज़ैक क्रॉली के हाथों में नहीं टिका।हेड 163 रन पर जैकब बेथेल की गेंद पर पैड पर लगने के बाद आउट हो गए और उन्होंने रिव्यू भी लिया, जिससे 54 रन की साझेदारी टूट गई।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

