ट्रेविस का टेस्ट में वनडे जैसा विस्फोटक शतक, अंग्रेजो पर ढाया कहर

Hundred in the 1st Test.

Hundred in the 3rd Test.

Hundred in the 5th Test.

TRAVIS HEAD IS DOMINATING ALL FORMATS! #TravisHead #ENGvsAUS pic.twitter.com/BoKGqUDaTr — RUPESH (@RupeshSurya288) January 6, 2026

AUSvsENG ट्रैविस हेड (163) और स्टीवन स्मिथ (नाबाद 129) के शतकों ने सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक तीसरे दिन सिडनी टेस्ट पर नियंत्रण कर लिया। मेजबान टीम ने पूरे दिन में 352 रन बनाए, और खेल खत्म होने तक 134 रनों की बढ़त ले ली। स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट पर 518 रन था, जिससे इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच बचाने के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई।ट्रेविस हेड ने सिर्फ 166 गेंदों में 163 रन बनाए जिसमें 24 चौके और 1 छक्का शामिल था।सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर गुलाबी दिन पर इंग्लैंड ने अपना दूसरा रिव्यू जल्दी ही गंवा दिया, जब नाइटवॉचमैन माइकल नेसर के कैच-बिहाइंड की अपील में सिर्फ बल्ले का जमीन से टकराना दिखा। 91 रन पर बल्लेबाजी करने आए ट्रैविस हेड ने एक शॉट बाउंड्री के पार मारकर अपना स्कोर 96 तक पहुंचाया, फिर जोश टंग को कवर्स के ऊपर से मारकर सीरीज का तीसरा और कुल मिलाकर टेस्ट में 12वां शतक पूरा किया।दूसरे दिन लय से बाहर दिख रहे मैथ्यू पॉट्स का हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी के साथ स्वागत किया, जब उन्होंने दिन की अपनी पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन चौके जड़े। हेड को शॉर्ट गेंदें फेंकने की रणनीति लगभग तुरंत काम कर गई, लेकिन विल जैक्स ने ब्रायडन कार्स की गेंद पर डीप मिड-विकेट पर एक आसान कैच छोड़ दिया, जिससे मेहमान टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। नेसर ने पहले सेशन में कई बार शॉट खेलने की कोशिश की और चूके, उन्होंने ऑफसाइड से कुछ खूबसूरत ड्राइव भी लगाए, इससे पहले कि इंग्लैंड ने नेसर के खिलाफ ऑफ स्टंप के ठीक बाहर हॉक-आई पर प्रभाव के साथ अपना आखिरी रिव्यू इस्तेमाल कर लिया।नेसर आखिरकार कार्स की गेंद पर विकेटकीपर को कैच देकर आउट हो गए, जिससे नाइटवॉचमैन की पारी खत्म हो गई। हेड ने लगातार चौके लगाकर इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ाना जारी रखा, जिसमें पॉट्स की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट भी शामिल था। हेड ने स्लिप कॉर्डन के ऊपर से एक जोरदार शॉट मारकर 150 रन पूरे किए, जबकि स्मिथ धीरे-धीरे अपनी पारी में जम रहे थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज को तब राहत मिली जब एक बाहरी किनारा गली में ज़ैक क्रॉली के हाथों में नहीं टिका।हेड 163 रन पर जैकब बेथेल की गेंद पर पैड पर लगने के बाद आउट हो गए और उन्होंने रिव्यू भी लिया, जिससे 54 रन की साझेदारी टूट गई।