तिलक वर्मा की ग्रोइन सर्जरी हुई, हो सकते हैं न्यूजीलैंज सीरीज से बाहर

Tilak Varma has just undergone a ‘Testicular Torsion’ surgery. Recovery may be 2-4 weeks - and the T20 World Cup starts in 4 weeks so that’s touch and go for him - reported by @Nitin_sachin @sports_tak— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) January 8, 2026
So Tilak Varma is 100 percent out of NZ T20 series at least (not sure about his recovery in time for T20 World Cup) and Shreyas Iyer could be the best fit as a replacement
— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) January 8, 2026विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद भारत और श्रीलंका में सात फरवरी से टी20 विश्व कप खेला जाएगा। इसका पहला मैच भारत और अमेरिका के बीच मुंबई में होगा। भारत अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ खेलेगा।