बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (13:30 IST)

100 रुपए में देख पाएंगे इंदौर के क्रिकेटप्रेमी होलकर स्टेडियम में विश्वकप मैच

ICC Women World Cup: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में 5 मैचों के टिकट बिक्री के लिए खुले

Holkar Stadium
होल्कर स्टेडियम में अक्टूबर में खेले जाने वाले महिला विश्व कप 2025 के पांच मुकाबलों की टिकट की बिक्री आज से शुरु हो गई हैं।मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) ने मंगलवार को जानकारी दी कि टिकट आईसीसी की अधिकृत एजेंसी बुकमायशो की वेबसाइट और मोबाइल एप पर आज शाम से खरीदे जा सकते हैं। इस बार आईसीसी ने पारंपरिक प्रिंटेड टिकट की जगह डिजिटल/एम-टिकट व्यवस्था अपनाई है।

मैच कार्यक्रम के अनुसार होल्कर स्टेडियम में पहला मैच एक अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा। इसके बाद 06 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड, 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तथा 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले खेले जाएंगे।

एमपीसीए ने बताया कि टिकट अत्यंत किफायती दरों पर उपलब्ध है। भारत-इंग्लैंड मुकाबले के लिए पूर्व और पश्चिम निचले स्तर की सीट का मूल्य 100 रुपये तथा दक्षिण मंडप प्रथम स्तर का मूल्य 525 रुपये निर्धारित किया गया है। अन्य चार मुकाबलों के लिए टिकट 100 रुपये से शुरू होकर 320 रुपये तक उपलब्ध रहेंगे। विभिन्न स्टैंड के लिए चरणबद्ध (किश्तवार) मूल्य निर्धारण भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि टिकट बुकिंग के दौरान एजेंसी की नीति के अनुसार सुविधा शुल्क अलग से लिया जा सकता है। संघ ने मीडिया से अपील की है कि क्रिकेट प्रशंसकों की सुविधा के लिए टिकट संबंधी जानकारी का व्यापक प्रचार किया जाए।(एजेंसी)


