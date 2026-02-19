गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Three centurians in the past threed days of T20I World Cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (14:40 IST)

3 दिन में 3 शतक, असोसिएट नेशन के इस बल्लेबाज ने जड़ा विश्वकप का सबसे बड़ा स्कोर

sahibzada farharn
T-20I विश्वकप में लंबे समय से शतक का इंतजार हो रहा था लेकिन एक हफ्ते के बाद ना केवल शतकों का इंतजार खत्म हुआ बल्कि पिछले 3 दिन में 3 शतक लग चुके हैं। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका, कनाडा के सलामी बल्लेबाज युवराज सामरा और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने शतक लगाए। गुरुवार को भी 3 मैच है और यह शतक लगाने का सिलसिला आगे बढ़ सकता है।

पथुम निसांका का नाबाद शतक

इसकी शुरुआत हुई सोमवार को जब श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने ना केवल नाबाद शतक लगाया बल्कि ऑस्ट्रेलिया  टीम को विश्वकप से बाहर कर दिया।पथुम निसांका की नाबाद शतकीय पारी के बूते श्रीलंका ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप बी मैच में सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को 12 गेंद शेष रहते हुए आठ विकेट से हराकर सुपर आठ में अपनी जगह पक्की की।

निसांका की 52 गेंद में नाबाद 100 रन की पारी से श्रीलंका ने जीत के लिए मिले रिकॉर्ड 182 रन के लक्ष्य को 18 ओवर में दो विकेट गंवाकर आसानी से हासिल कर लिया।

उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और पांच छक्के लगाने के अलावा दूसरे विकेट के लिए कुसल मेंडिस (38 गेंद में 51) के साथ 66 गेंद में 97 जबकि पवन रथनायके (15 गेंद में नाबाद 28) के साथ तीसरे विकेट के लिए 34 गेंद में 79 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को आसान जीत दिला दी।

 

टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज :- युवराज सामरा

वहीं मंगलवार को टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने सामरा को जीत नसीब नहीं हुई। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सामरा ने पहले ओवर की आख़िरी दो गेंदों पर मैट हेनरी को लगातार दो चौके लगाए। पावरप्ले का आख़िरी ओवर जेम्स नीशम लेकर आए जिनके ख़िलाफ सामरा ने आक्रामक रुख अपनाया। इस ओवर में सामरा ने लगातार तीन चौके और फिर एक छक्का लगाया।

19 साल के सामरा ने केवल 36 गेंदों में अपना पहला टी20 विश्व कप अर्धशतक लगाया। पारी के 13वें ओवर में सामरा ने मकोंची को पहली तीन गेंदों पर 6, 6, 4 के साथ तीन बाउंड्री लगाई। जेमीसन को चौका लगाते हुए 19 साल के सामरा ने केवल 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही वह टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाले एसोसिएट देशों के पहले बल्लेबाज भी बने।

साहिबजादा फरहान का भी नाबाद शतक

सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (नाबाद 100) के शानदार शतक की बदौलत पाकिस्तान ने नामीबिया को बुधवार को एकतरफा अंदाज में 102 रन से रौंद कर टी 20 विश्व कप के सुपर आठ दौर में प्रवेश कर लिया।साहिबजादा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के पाकिस्तान के फैसले को सही ठहराते हुए 58 गेंदों पर नाबाद 100 रन में 11 चौके और चार छक्के लगाए। साहिबजादा ने सैम अयूब के साथ पहले विकेट के लिए 40 रन ,सलमान आगा के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रन और शादाब खान के साथ चौथे विकेट की अविजित साझेदारी में 40 गेंदों में 81 रन जोड़े।

पाकिस्तान के चरसड्डा के रहने वाले साहिबज़ादा फरहान ने बड़े दिन अपनी टीम की मदद की। उन्हें ऐंठन हो रही थी और उन्हें मेडिकल मदद की जरूरत थी। एक समय वह 27 गेंदों पर 30 रन पर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने तेज़ी से रन बनाए। उस पॉइंट से, उन्होंने गेंद को ज़बरदस्त तरीके से मारा और अपना 5वां टी20 शतक बनाया। साथ ही, 2014 में अहमद शहज़ाद के बाद टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ़ दूसरा शतक है।
