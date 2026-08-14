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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (12:01 IST)

तंजीद हसन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक जमाने वाले पहले बांग्लादेशी बने (Video)

Bangladesh
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (12:20 IST)
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AUSvsBAN अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन में हसन महमूद ने एतिहासिक 6 विकेट लिए तो आज बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने एतिहासिक शतक जड़ा। तंजीद हसन तमीम ने कुल 197 गेंदों में 101 रन बनाए जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था।
इस कारण वह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक जमाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने सलामी साथी शादाब इस्लाम के साथ 36 रन और फिर मोमिनल हक के साथ शतकीय साझेदारी कर बांग्लादेश को एक मजबूत स्थिति में ले आए। उन्होंने कप्तान नजमल हुसैन शंटो के साथ भी 93 रनों की साझेदारी की लेकिन शतक बनाने के तुरंत बाद वह स्पिनर नेथन लॉयन को अपना विकेट थमा बैठे।

ऑस्ट्रेलिया एकादश:- जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन और जॉश हेजलवुड।

बांग्लादेश एकादश- शादाब इस्लाम, तंजीद हसन तमीम, मोमिनल हक, नजमल हुसैन शंटो, मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास, मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, ताइजुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन।
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वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
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