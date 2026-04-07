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Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 (18:09 IST)

पूर्व ओपनर तमीम इकबाल बने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सबसे युवा अध्यक्ष

Tamim Iqbal
बांग्लादेश के पूर्व सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल  बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं। बंगलादेश की नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल (एनएससी) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए 11 सदस्यों वाली एक एड-हॉक कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है। यह फ़ैसला अमीनुल इस्लाम बुलबुल की अगुवाई वाले बोर्ड को भंग करने के बाद लिया गया, जिसे एनएससी ने पिछले बोर्ड चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों का कारण बनाया था।

जुलाई 2023 में तमीम ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की शुरुआत से कुछ महीने पहले अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। हालांकि, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना फैसला पलट दिया था।
बांग्लादेश के बड़े खिलाड़ियों में शुमार

तमीम ने फरवरी 2007 में वनडे डेब्यू के साथ एक किशोर के रूप में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। उन्होंने उस साल वेस्टइंडीज में आयोजित विश्व कप में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की यादगार जीत में मैच जिताऊ अर्धशतक भी जड़ा। वह अपने देश के लिये सर्वाधिक एकदिवसीय रन (8313) और शतक (14) बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

इकबाल ने अपने 16 वर्ष के क्रिकेट करियर में 70 टेस्ट में 5,134 रन बनाये जिसमें 10 शतक और एक दोहरा शतक शामिल है।

वनडे क्रिकेट में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज के तौर पर उनकी काबिलियत शानदार रही जिसमें उन्होंने 241 मैचों में 8,313 रन बनाये है जिसमें 14 शतक जड़े थे जो बांग्लादेश के लिए किसी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा सैकड़े भी हैं। वह मौजूदा क्रिकेटरों में तीसरे सर्वाधिक रन जुटाने वाले खिलाड़ी भी हैं जिसमें वह विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद शामिल हैं।

इकबाल ने अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण 2007 में किया था और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाये जिसमें 25 शतक और 94 अर्धशतक शामिल हैं।
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