टी नटराजन की हुई हैदराबाद में घर वापसी, दिल्ली पहुंचे जीशान अंसारी

Mana Nattu thirigochadu Natarajan joins our squad, while Zeeshan Ansari joins the Delhi Capitals as part of the trade. https://t.co/knIehojrRy — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) October 14, 2026

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन की सनराइजर्स हैदराबाद में वापसी हुई है जबकि आईपीएल की इन दोनों फ्रेंचाइजी के बीच खिलाड़ियों के ट्रेड (अदला-बदली) के तहत लेग स्पिनर जीशान अंसारी बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ गए।नटराजन पांच करोड़ रुपये की संशोधित फीस पर 2016 की आईपीएल चैंपियन टीम से जुड़ेंगे। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 10.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।आईपीएल 2026 सत्र में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 10 मैच खेलने वाले अंसारी 40 लाख रुपये की मौजूदा फीस पर दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होंगे।आईपीएल ने बयान में कहा, ‘‘2020 से 2024 तक पांच सत्र में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले नटराजन फ्रेंचाइजी में लौट आए हैं। इसी टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने आईपीएल के सबसे प्रभावी बाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाजों में अपनी पहचान बनाई थी।’’बयान के अनुसार, ‘‘नटराजन का आईपीएल में सबसे सफल सत्र 2024 में रहा जब उन्होंने 19 विकेट लिए। वह उस सत्र में सनराइजर्स के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।’’अंसारी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पदार्पण मैच में तीन विकेट चटकाकर अपने आईपीएल करियर की शानदार शुरुआत की थी।आईपीएल ने कहा, ‘‘इस लेग स्पिनर ने आईपीएल में 10 मैच में छह विकेट लिए हैं और उनके आने से दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन गेंदबाजी विभाग को मजबूती मिलेगी।’’पैंतीस वर्षीय नटराजन ने भारत के लिए एक टेस्ट और दो एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। उन्होंने आईपीएल में 73 मैच में 72 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन पर चार विकेट है।छब्बीस वर्षीय अंसारी के नाम आईपीएल के 10 मैच में छह विकेट हैं।