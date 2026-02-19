गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (12:46 IST)

सुपर 8 का पूरा शेड्यूल, टीम इंडिया के सामने अफ्रीकी और कैरिबियाई चुनौती

India
सुपर 8 का पूरा शेड्यूल तय हो चुका है और भारत के ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी दो शक्तिशाली टीमें होंगी। वहीं जिम्बाब्वे एक कमतर टीम है लेकिन वह भी ऑस्ट्रेलिया को हराकर आ रही है। ऐसे में भारत को दो बड़ी चुनौतियां मिलने वाली है। भारत के सामने जिम्बाब्वे तभी जाएगा जब संभवत श्रीलंका उसे हरा दे। अगल उल्टा हुआ तो श्रीलंका भारत के ग्रुप में आ जाएगी।

1) 22 फरवरी 2026 – भारत vs दक्षिण अफ्रीका
वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे)

2) 26 फरवरी 2026 – भारत vs जिम्बाब्वे
वेन्यू: एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई (शाम 7:00 बजे)

3) 1 मार्च 2026 – भारत vs वेस्ट इंडीज
वेन्यू: ईडन गार्डन्स, कोलकाता (शाम 7:00 बजे)

Pakistan – Super 8 Full Schedule

1) 21 फरवरी 2026 – पाकिस्तान vs न्यूज़ीलैंड
वेन्यू: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)

2) 24 फरवरी 2026 – पाकिस्तान vs इंग्लैंड
वेन्यू: पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कंडी (शाम 7:00 बजे)

3) 28 फरवरी 2026 – पाकिस्तान vs श्रीलंका
वेन्यू: पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कंडी (शाम 7:00 बजे)

England – Super 8 Full Schedule

1) 22 फरवरी 2026 – इंग्लैंड vs श्रीलंका
वेन्यू: पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कंडी (दोपहर 3:00 बजे)

2) 24 फरवरी 2026 – इंग्लैंड vs पाकिस्तान
वेन्यू: पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कंडी (शाम 7:00 बजे)

3) 27 फरवरी 2026 – इंग्लैंड vs न्यूज़ीलैंड
वेन्यू: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)

New Zealand – Super 8 Full Schedule

1) 21 फरवरी 2026 – न्यूज़ीलैंड vs पाकिस्तान
वेन्यू: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)

2) 25 फरवरी 2026 – न्यूज़ीलैंड vs श्रीलंका
वेन्यू: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)

3) 27 फरवरी 2026 – न्यूज़ीलैंड vs इंग्लैंड
वेन्यू: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)

Sri Lanka – Super 8 Full Schedule

1) 22 फरवरी 2026 – श्रीलंका vs इंग्लैंड
वेन्यू: पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कंडी (दोपहर 3:00 बजे)

2) 25 फरवरी 2026 – श्रीलंका vs न्यूज़ीलैंड
वेन्यू: आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)

3) 28 फरवरी 2026 – श्रीलंका vs पाकिस्तान
वेन्यू: पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम, कंडी (शाम 7:00 बजे)

West Indies – Super 8 Full Schedule

1) 23 फरवरी 2026 – वेस्ट इंडीज vs जिम्बाब्वे
वेन्यू: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (शाम 7:00 बजे)

2) 26 फरवरी 2026 – वेस्ट इंडीज vs दक्षिण अफ्रीका
वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (दोपहर 3:00 बजे)

3) 1 मार्च 2026 – वेस्ट इंडीज vs भारत
वेन्यू: ईडन गार्डन्स, कोलकाता (शाम 7:00 बजे)

South Africa – Super 8 Full Schedule

1) 22 फरवरी 2026 – दक्षिण अफ्रीका vs भारत
वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे)

2) 26 फरवरी 2026 – दक्षिण अफ्रीका vs वेस्ट इंडीज
वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (दोपहर 3:00 बजे)

3) 1 मार्च 2026 – दक्षिण अफ्रीका vs जिम्बाब्वे
वेन्यू: अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली (दोपहर 3:00 बजे)

Zimbabwe – Super 8 Full Schedule

1) 23 फरवरी 2026 – जिम्बाब्वे vs वेस्ट इंडीज
वेन्यू: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (शाम 7:00 बजे)

2) 26 फरवरी 2026 – जिम्बाब्वे vs भारत
वेन्यू: एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई (शाम 7:00 बजे)

3) 1 मार्च 2026 – जिम्बाब्वे vs दक्षिण अफ्रीका
वेन्यू: अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली (दोपहर 3:00 बजे)
