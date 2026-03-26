सनराईजर्स हैदराबाद का वही फॉर्मूला 300 प्लस, लेकिन गेंदबाज भी पड़वा देंगे इतने रन

सनराईजर्स हैदराबाद का पिछला सत्र किसी बुरे सपने जैसा रहा। 2024 में फाइनल पहुंचने के बाद प्रबंधन को लगा था कि 2025 में ट्रॉफी जीतने का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन स्थिति इतनी खराब हुई कि टीम फिर नीचे से दूसरी टीम बन गई।इस बार भी टीम के पास दमदार खिलाड़ी है लेकिन टीम से संतुलन गायब सा दिख रहा है। नीलामी में भी टीम ने कुछ बहुत बड़े सितारे नहीं लिए हैं। जान लेते हैं टीम की क्या है ताकत और कमजोरीSRH ने IPL Auction 2024 में ट्रेविस हेड को 6.80 में खरीदा था जो अब भी टीम में मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने मध्यक्रम में हेनरिक क्लासेन को भी अपने साथ रखा है। ईशान किशन मध्यक्रम में शामिल है जिनका टी-20 विश्वकप बेहतरीन गया है। उसके बाद आएंगेश्रीलंका के कमिंडू मैंडिस और नीतिश रेड्डी इसका मतलब यह है कि हैदराबाद के बल्लेबाजों के पास शुरु से ही पिछले सीजन जैसा कत्लेआम मचाने का लाईसैंस होगा।अभिषेक का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है लेकिन वह ऊपर से मारना शुरु करते हैं तो टीम को 225 पार ले जाकर ही छोड़ते हैं।पिछले साल पैट कमिंस और मोहम्मद शमी की मौजूदगी में भी हैदराबादी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे। इस बार पैट कमिंस टीम से कब जुड़ेंगे वह मालूम नहीं है। मोहम्मद शमी से टीम किनारा कर चुकी है। ऐसे में तेज गेंदबाजी का विभाग खाली लग रहा है। ऐसे में भार हर्षल पटेल, जयदेव उनदकट, अहसान मलिंगा और शिवम मावी पर आ गया है। स्पिन गेंदबाजी भी कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस विभाग में हैदराबाद अपने नए खरीदे गए ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टन और कमिंडू मेंडिस पर निर्भर है।पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, ट्रैविस हेड, शिवम मावी, हर्षल पटेल, इशान किशन, हर्ष दुबे, सलिल अरोरा, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ब्रायडन कार्से, कामिंडु मेंडिस, अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टन, शाकिब हुसैन, ओंकार तरमले, अमित कुमार।