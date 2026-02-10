मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (15:47 IST)

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ICC को दिया धन्यवाद, INDvsPAK मैच से बचा नुकसान

Srilanka Cricket
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने मंगलवार को आईसीसी पुरुष टी-20 क्रिकेट विश्व में हाई-वोल्टेज इंडिया-पाकिस्तान मैच को सुनिश्चित करने के पाकिस्तान के फैसले का स्वागत करते प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धन्यवाद दिया है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में, दिसानायके ने टूर्नामेंट को जारी रखने की उनकी कोशिशों के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और दूसरी संबंधित अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने लिखा, ”प्रधानमंत्री शहबाज, आपका धन्यवाद कि आपने यह सुश्निचित किया कि जिस खेल से हम सभी प्यार करते हैं, वह चलता रहे। खुशी है कि कोलंबो में चल रहे टी-20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा मैच तय समय पर होगा।”उन्होंने कहा, “टूर्नामेंट के को-होस्ट के तौर पर, श्रीलंका आईसीसी और सभी संबंधित लोगों को उनकी कोशिशों के लिए धन्यवाद देता है।”
