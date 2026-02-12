श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, लंगड़ाकर पहला मैच जिताने वाला स्पिनर बाहर
T20I World Cup जब टूर्नामेंट आकार लेना शुरू कर रहा है सह मेजबान को एक बड़ा झटका लगा है। वानिंदु हसरंगा हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। इस इंजरी से उनके गेंदबाजी योजना में एक साफ कमी रह गई है। इससे महेश थीक्षाना और श्रीलंका के दूसरे स्पिनर पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ जाती है, खासकर जब उनका शीर्ष स्पिनर नहीं है।
चोट तो उन्हें आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच के पहले ओवर में ही लग गई थी लेकिन फिर भी वह लंगड़ाते पैरों से 3 विकेट ले गए।आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने दूसरे विकेट की साझेदारी तोड़कर रॉस अडीर को 34 रनों पर बोल्ड किया। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद वह गेंदबाजी करने नहीं आएंगे लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अंत में गेंदबाजी की और शीर्ष स्कोरर हैरी टेकटर को 40 रनों पर आउट किया। इसके बाद अच्छे फॉर्म में चल रहे कैम्फर को भी चलता किया। अपने 4 ओवर के स्पैल में हसरंगा ने सिर्फ 25 रन दिए। क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें
प्रबंधन का ध्यान इस बात पर होगा कि श्रीलंका का अटैक अपने शीर्ष स्पिनर के बिना कैसे जवाब देता है। वानिंदू हसरंगा ना केवल श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं बल्कि नंबर 1 टी-20 गेंदबाज भी रह चुके हैं। हालांकि चोटों से उनका पुराना नाता है। एशिया कप में भी वह ऐन मौके पर टीम में शामिल हुए थे। कई बड़े टूर्नामेंट्स में वह चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। यह बात दर्शाती है कि फिटनेस ने हाल फिलहाल उनका साथ नहीं दिया है।
श्रीलंका आयरलैंड के खिलाफ अपने शुरुआती गेम में बल्ले से भी अच्छा नहीं खेल पाई थी। बीच के ओवरों में वे बुरी तरह हार गए, 7वें और 15वें ओवर के बीच एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए, इससे पहले कामिंडू मेंडिस ने उन्हें अच्छा फिनिश दिया। वे उम्मीद कर रहे होंगे कि टॉप ऑर्डर ज़्यादा इंटेंट दिखाए और अपनी रिदम पाए, क्योंकि इसके बाद मुश्किल काम आने वाले हैं। ओमान के लिए, यह कई तरह से अनजान जगह है।