IPL के Rising Stars को श्रीलंका ने एशिया कप सेमीफाइनल में 8 विकेट से रौंदा

Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh — Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026

INDvsSL लसिथ क्रुसपुल (116) और सिनेत जयवर्दना (105) के शानदार शतकों तथा उनके बीच 174 रन की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत श्रीलंका ए ने भारत ए को गुरूवार को एकतरफा अंदाज में आठ विकेट से हराकर एशिया कप राइज़िंग स्टार्स टूर्नामेंट के फ़ाइनल में प्रवेश कर लिया।भारत ए ने अभिषेक शर्मा (78), कप्तान तिलक वर्मा (53), शाहबाज अहमद (नाबाद 54) और वैभव सूर्यवंशी (40) की शानदार पारियों से पहले सेमीफाइनल में 50 ओवर में आठ विकेट पर 317 रन का मजबूत स्कोर बनाया लेकिन श्रीलंका ए ने लसिथ क्रुसपुल (116) और सिनेत जयवर्दना (105) के शानदार शतकों से 41.3 ओवर में दो विकेट पर 318 रन बनाकर फ़ाइनल का टिकट कटा लिया।श्रीलंका ए की ओर से क्लिनिकल चेज़। 9.3 ओवर शेष रहते हुए 318 रनों का पीछा करना आइलैंडर्स के प्रभुत्व को दर्शाता है। सलामी बल्लेबाजों ने उन्हें अपने रास्ते पर खड़ा किया। सिनेथ ने एक बड़े ओवर के साथ अरशद के खिलाफ मोर्चा संभाला और तभी से रनों का प्रवाह शुरू हो गया। क्रूसपुले दूसरी तरफ सपोर्टिंग पारी खेलकर खुश थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक पूरा किया और फिर निशान मदुष्का और क्रूसपुले के बीच के स्टैंड ने ड्रेसिंग रूम को शांत कर दिया जब अच्छी गेंदबाजी करने वाले स्पिनरों को कोई टर्न का संकेत मिला।लेकिन वह एकमात्र चरण था जहां भारत ए के पास नियंत्रण की कोई झलक थी। हर्षित राणा को बहुत कम आंका गया और अरशद का प्रदर्शन भी बेहतर नहीं रहा। सिनेथ को उनकी पहली ही गेंद पर बैकवर्ड प्वाइंट पर कोटियन ने 0 रन पर गिरा दिया और यह इतनी महंगी चूक साबित हुई।इससे पहले सेमीफाइनल में इंडिया ए ने बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। एक समय जब अभिषेक और तिलक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तब टीम और भी बड़ा स्कोर बनाने की सोच रही थी, लेकिन श्रीलंकाई स्पिनरों ने उन्हें रोक दिया। 30 से 40 ओवरों के बीच टीम 197/2 से फिसलकर 235/6 पर आ गई, क्योंकि श्रीलंकाई ऑफ-स्पिनरों ने बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की।हालांकि, शाहबाज अहमद और तनुष कोटियन (28) ने टीम को पूरी तरह बिखरने से बचा लिया। शाहबाज ने अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए टूर्नामेंट में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया और कोटियन ने उनका बखूबी साथ दिया।अभिषेक ने 63 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया जबकि तिलक ने 66 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाया। शाहबाज ने 48 गेंदों पर नाबाद अर्धशतक में चार छक्के लगाए। पिछले मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले सूर्यवंशी ने 27 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के मारे। तनुष कोटियन ने 30 गेंदों में दो चौके लगाए।श्रीलंका की तरफ से रविंदु फ़र्नांडो, जनित लियानगे और निपुण धनंजय ने दो-दो विकेट लिए।