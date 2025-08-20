बुधवार, 20 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. South African Keshav Maharaj crowned as number one ODI bowler
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:21 IST)

महाराज की जय हो, दक्षिण अफ्रीका के केशव बने नंबर 1 एकदिवसीय गेंदबाज

Australia
दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।दिलचस्प बात यह है कि महाराज ने 9 रनों तक पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गंवा दिए थे। तब उन्होंने सिर्फ 4.2 ओवर फेंके थे। उनकी इस गेंदबाजी के कारण आज वह वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पा चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे केशव महाराज पुरुष एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर एक गेंदबाज बन गये है।महाराज मंगलवार को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैच में पहली बार पांच विकेट लेने के बाद एक बार फिर से शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गये हैं। बाए हाथ के स्पिन गेंदबाज महाराज ने दो स्थान की छलांग लगाकर श्रीलंकाई स्पिनर महेश दीक्षाना (दूसरे) और भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव (तीसरे) को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।

 महाराज ने पहली बार नवंबर 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के हालिया संस्करण के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को पछाड़ते हुए नंबर वन एकदिवसीय गेंदबाज रैंकिंग हासिल की थी। तब से वह स्पिनर रैंकिंग में शीर्ष पांच स्थानों में अपनी जगह बनाए हुए है।
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में सीरीज के दौरान 10 विकेट लेकर 15 पायदान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर जगह बनाई है, जबकि पाकिस्तान के अबरार अहमद तीन मैचों की सीरीज के दो मेचों में तीन विकेट लेकर 15 पायदान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर है।

 इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी एडन मारक्रम (चार स्थान ऊपर 21) और टेम्बा बावुमा (पांच स्थान ऊपर 23) दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही श्रृंखला के शुरुआती मैच में अर्धशतक लगाने के बाद एकदिवसीय बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में बढ़त हासिल की है।



कार्यवाहक कप्तान मिच मार्श ने उस मुकाबले में 88 रनों की शानदार पारी खेली थी और एकदिवसीय बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में छह स्थान का सुधार करके 48वें स्थान पर पहुंच गये है, जबकि वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज शाई होप पाकिस्तान के खिलाफ अपनी टीम की सीरीज के बाद इसी सूची में दो स्थान की छलांग लगाकर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

 दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस सीरीज में कुछ शानदार प्रदर्शन के बाद टी-20 बल्लेबाजों की सूची में नौ पायदान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मार्श (चार पायदान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर) और ग्लेन मैक्सवेल (10 पायदान ऊपर चढ़कर 30वें स्थान पर पर पहुंच गये। इन कुछ महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही।तेज गेंदबाज नाथन एलिस टी-20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग मे तीन स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर पहुंच गये है।


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com