बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. south africa vs afghanistan t20 world cup super over hindi news gurbaz
कृति शर्मा
बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (17:20 IST)

Double Super Over का धुआंधार ड्रामा: लगातार छक्के भी नहीं बचा पाए अफगानिस्तान को, सांसें रोक देने वाला मैच

South Africa vs Afghanistan
Afghanistan vs South Africa Double Super Over : यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला बन गया। 20 ओवर के बाद दोनों टीमों का स्कोर 187-187 रहा। फिर पहला सुपर ओवर भी 17-17 से बराबर। आखिरकार दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की और अफगानिस्तान का सपना टूट गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार दोपहर खेला गया यह ग्रुप डी मैच दर्शकों की सांसें रोक देने वाला रहा। मुकाबला इतना रोमांचक था कि अंत तक किसी को अंदाजा नहीं था कि जीत किसकी होगी।
 

साउथ अफ्रीका की पारी – 187/6 (20 ओवर)
 
टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी। शुरुआत शानदार रही और फजलहक फारूकी ने जल्दी विकेट दिलाया। लेकिन इसके बाद क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन ने पारी संभाल ली।
 
डी कॉक – 59 रन
रिकेल्टन – 61 रन
 
दोनों ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बीच में राशिद खान ने दो अहम विकेट लेकर मैच का रुख पलटा। आखिरी ओवरों में डेविड मिलर और मार्को यानसेन ने तेजी से रन बनाकर टीम को 187 तक पहुंचा दिया।
 
अफगानिस्तान की ओर से:
 
अजमतुल्लाह ओमरजई – 3 विकेट
राशिद खान – 2 विकेट
 
 
 
 अफगानिस्तान की पारी – 187 ऑल आउट (19.4 ओवर)
 
188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम को तेज शुरुआत मिली। रहमनुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की।
गुरबाज ने 42 गेंदों में 84 रन बनाए और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। हालांकि बीच में टीम ने लगातार विकेट गंवाए, लेकिन गुरबाज ने मैच को आखिरी तक जिंदा रखा। अफगानिस्तान 19.4 ओवर में 187 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच टाई हो गया।
 
 
 
पहला सुपर ओवर
 
अफगानिस्तान की बल्लेबाजी
 
गेंदबाज: लुंगी एनगिडी
 
1 गेंद – 4 रन
2 गेंद – 6 रन
3 गेंद – 1 रन
4 गेंद – 1 रन
5 गेंद – 4 रन
6 गेंद – 1 रन
 
 कुल: 17 रन
 
 
साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी
 
गेंदबाज: अजमत 
 
1 गेंद – 1 रन
2 गेंद – 6 रन
3 गेंद – विकेट (डेवाल्ड ब्रेविस आउट)
4 गेंद – 4 रन
5 गेंद – डॉट बॉल
6 गेंद – 6 रन (ट्रिस्टन स्टब्स)
 
 कुल: 17 रन
 
आखिरी गेंद पर 7 रन की जरूरत थी। स्टब्स ने छक्का लगाकर मैच को दूसरे सुपर ओवर में पहुंचा दिया।
 
 
 दूसरा सुपर ओवर
 
 साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी
 
गेंदबाज: अजमतुल्लाह ओमरज़ाई
1 गेंद – 6 रन
2 गेंद – 1 रन
3 गेंद – 2 रन
4 गेंद – 6 रन
5 गेंद – 6 रन
6 गेंद – 2 रन
 
 कुल: 23 रन
अफगानिस्तान को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे।
 
अफगानिस्तान की बल्लेबाजी
 
गेंदबाज: केशव महाराज
 
1 गेंद – डॉट
2 गेंद – विकेट (मोहम्मद नबी आउट)
3 गेंद – 6 रन
4 गेंद – 6 रन
5गेंद – 6 रन
अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे।
 
6 गेंद – विकेट (गुरबाज आउट)

 
 कुल: 18 रन

लगातार तीन छक्के लगाकर गुरबाज ने उम्मीद जगा दी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर वे कैच आउट हो गए। यहीं अफगानिस्तान का सपना टूट गया।
10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

