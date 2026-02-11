Double Super Over का धुआंधार ड्रामा: लगातार छक्के भी नहीं बचा पाए अफगानिस्तान को, सांसें रोक देने वाला मैच

Afghanistan vs South Africa Double Super Over : यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला बन गया। 20 ओवर के बाद दोनों टीमों का स्कोर 187-187 रहा। फिर पहला सुपर ओवर भी 17-17 से बराबर। आखिरकार दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की और अफगानिस्तान का सपना टूट गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बुधवार दोपहर खेला गया यह ग्रुप डी मैच दर्शकों की सांसें रोक देने वाला रहा। मुकाबला इतना रोमांचक था कि अंत तक किसी को अंदाजा नहीं था कि जीत किसकी होगी।



साउथ अफ्रीका की पारी – 187/6 (20 ओवर)

टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी। शुरुआत शानदार रही और फजलहक फारूकी ने जल्दी विकेट दिलाया। लेकिन इसके बाद क्विंटन डी कॉक और रयान रिकेल्टन ने पारी संभाल ली।

डी कॉक – 59 रन

रिकेल्टन – 61 रन

दोनों ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बीच में राशिद खान ने दो अहम विकेट लेकर मैच का रुख पलटा। आखिरी ओवरों में डेविड मिलर और मार्को यानसेन ने तेजी से रन बनाकर टीम को 187 तक पहुंचा दिया।

अफगानिस्तान की ओर से:

अजमतुल्लाह ओमरजई – 3 विकेट

राशिद खान – 2 विकेट

अफगानिस्तान की पारी – 187 ऑल आउट (19.4 ओवर)

188 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम को तेज शुरुआत मिली। रहमनुल्लाह गुरबाज ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की।

गुरबाज ने 42 गेंदों में 84 रन बनाए और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। हालांकि बीच में टीम ने लगातार विकेट गंवाए, लेकिन गुरबाज ने मैच को आखिरी तक जिंदा रखा। अफगानिस्तान 19.4 ओवर में 187 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच टाई हो गया।

पहला सुपर ओवर

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी

गेंदबाज: लुंगी एनगिडी

1 गेंद – 4 रन

2 गेंद – 6 रन

3 गेंद – 1 रन

4 गेंद – 1 रन

5 गेंद – 4 रन

6 गेंद – 1 रन

कुल: 17 रन

साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी

गेंदबाज: अजमत

1 गेंद – 1 रन

2 गेंद – 6 रन

3 गेंद – विकेट (डेवाल्ड ब्रेविस आउट)

4 गेंद – 4 रन

5 गेंद – डॉट बॉल

6 गेंद – 6 रन (ट्रिस्टन स्टब्स)

कुल: 17 रन

आखिरी गेंद पर 7 रन की जरूरत थी। स्टब्स ने छक्का लगाकर मैच को दूसरे सुपर ओवर में पहुंचा दिया।

दूसरा सुपर ओवर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी

गेंदबाज: अजमतुल्लाह ओमरज़ाई 1 गेंद – 6 रन 2 गेंद – 1 रन 3 गेंद – 2 रन

4 गेंद – 6 रन 5 गेंद – 6 रन 6 गेंद – 2 रन कुल: 23 रन अफगानिस्तान को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे।

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी गेंदबाज: केशव महाराज

1 गेंद – डॉट 2 गेंद – विकेट (मोहम्मद नबी आउट) 3 गेंद – 6 रन 4 गेंद – 6 रन

5गेंद – 6 रन अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। 6 गेंद – विकेट (गुरबाज आउट)



कुल: 18 रन

