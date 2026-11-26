दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को पारी से हराकर WTC Final के और करीब पहुंची

दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट के तीसरे ही दिन बुधवार को पारी और 219 रन से पीटकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली।ऐसे में पहले से ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में शीर्ष पर चल रही दक्षिण अफ्रीका ने अपनी स्थिती और मजबूत कर ली और फाइनल में जगह बनाना अब बस औपचारिकता ही लग रहा है।इस पूरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका कभी भी दबाव में नहीं दिखी। टॉस जीतने के बाद कप्तान एडेन मार्करम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया और तब से ही मैच पूरी तरह से मेजबान टीम के पक्ष में रहा। बारिश से प्रभावित पहले दिन, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और बांग्लादेश की पूरी टीम को महज 91 रनों पर समेट दिया।इसके बाद दूसरे दिन, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मार्केस एकरमैन ने शानदार 150 रन बनाए और वियान मुल्डर ने अपने टेस्ट करियर का पांचवां शतक जड़ा। इन पारियों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 494/7 का स्कोर खड़ा किया और 403 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली।तीसरे दिन की शुरुआत में ही दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पारी घोषित कर दी, जिससे बांग्लादेश के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ गयी। मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत सकारात्मक अंदाज में की और ओपनर्स ने 58 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन जैसे ही यह साझेदारी टूटी, नियमित अंतराल पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी टीम 184 रन पर सिमट गयी।दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश के खिलाफ 18 टेस्टों में यह 16वीं जीत है। वियान मुल्डर ने 11 ओवर में 31 रन देकर सात विकेट झटके। मार्को यानसन को दो विकेट मिले। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदोय ने सर्वाधिक 41 रन बनाये।91 और 184494/7 पारी घोषित