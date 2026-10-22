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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Thursday, 22 October 2026 (21:28 IST)

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 31 रनों की करारी हार थमाई

Australia
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (21:44 IST)
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AUSvsSA दक्षिण अफ्रीका ने गक्वेबरहा में सीरीज़ बराबर करके एक ज़बरदस्त वापसी की है। कैप्टन टेम्बा बावुमा के ज़बरदस्त बचाव, मार्को यानसन की हरफनमौला कोशिशों, कैगिसो रबाडा के जोश और वियान मुल्डर के डटे रहने से यह एक ऐसी जीत बन गई है जो उनकी सबसे यादगार जीतों में से एक होगी और एक बार फिर, डरबन की जानी-पहचानी ऊंचाइयों के बाद, ऑस्ट्रेलिया को गक्वेबरहा में 2014 और 2018 की तरह ही धूल का स्वाद चखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट पारी और 31 रन से जीता। तीन मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गयी है ।

पहले दो दिन ज़्यादातर समय बारिश में बर्बाद होने के बाद यह किसने सोचा था? और जब दक्षिण अफ्रीका बैटिंग करने के बाद पहली पारी में 110/6 पर सिमट गई। उस समय ऐसा लग रहा था कि टेस्ट जीतने वाली सिर्फ़ एक ही टीम है और वह प्रोटियाज़ नहीं थी। लेकिन कैप्टन टेम्बा बावुमा की ज़बरदस्त 179 रन की पारी ने यानसन और साइमन हार्मर की कोशिशों के साथ मिलकर उस पिच पर पासा पलट दिया, जहाँ बैट्समैन को कभी लगा ही नहीं कि वे जीत रहे हैं। स्किडी लो बाउंस और सीम से मूवमेंट का मतलब था कि बॉलर हमेशा गेम में थे, और ऐसा ही साबित हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग में सिर्फ़ 99 रन पर आउट हो गई।
इससे मेज़बान टीम के लिए मैच की शुरुआत अच्छी हुई, जिन्होंने एक बॉलर कम होने के बावजूद, फ़ॉलो-ऑन दिया और लंबी दौड़ के बावजूद दौड़ते रहे। आज ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट एक ऐसे दुश्मन ने किया जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि स्कॉट बोलैंड ने बहुत हिम्मत दिखाई, 166 गेंदों पर 40 रन बनाए। ट्रैविस हेड (121)ने भी अपना दूसरा विदेशी टेस्ट शतक बनाया। लेकिन यह चढ़ाई करने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ था, और कुछ विकेट जो गिफ़्ट में मिले, उससे यह और भी मुश्किल हो गया।

रबाडा ने 77 रन पर चार विकेट, मुल्डर ने 64 रन पर तीन विकेट और हार्मर ने 93 रन पर दो विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया का दूसरी पारी में पुलिंदा 295 रन पर बांध दिया।दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को उनकी 179 रन की बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

संक्षिप्त स्कोर :

दक्षिण अफ़्रीका 425/9 पारी घोषित
ऑस्ट्रेलिया 99 और 295
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