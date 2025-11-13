फिर दक्षिण अफ्रीका ए के बल्लेबाजों से पिटे भारतीय गेंदबाज, 53-5 से बनवा दिए 285 रन

INDvsSA हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए की टेस्ट टीम ने इतिहास रचते हुए भारत ए के खिलाफ 417 रन आखिरी दिन में पीछा कर लिया। वह ही लय लेकर आज दक्षिण अफ्रीका ए के बल्लेबाज राजकोट में मैदान पर उतरे और 16 रनों पर 4 विकेट गंवाने के बाद भी भारतीय ए गेंदबाजों के सामने 9 विकेट खोकर 285 रन बना दिए।दक्षिण अफ्रीका ए टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की लेकिन टीम का शीर्ष क्रम खाता खोलने में ही नाकाम दिख रहा था। 0-2, 1-3, 16-4 से मेहमान टीम जब 53 पर आधी टीम खो दी तो लगा मैच जल्दी खत्म हो जाएगा लेकिन इस बार फिर निचला क्रम सिरदर्द साबित हुआ।डियान फॉरिस्टर के 77 रन, डिलेना पॉटलिगर के 90 रन और बजोर्न फोर्टिन के तेज 59 रनों ने टीम को 285 रनों तक पहुंचा दिया। अर्शदीप ने 10 ओवर में 59 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर में 57 रन देकर 1 विकेट लिया। हर्षित राणा ने 10 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट लिए। नीतिश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर में 18 रन दिए और 1 विकेट लिया।