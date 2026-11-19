9 विकेट की जीत से द.अफ्रीका पहुंची WTC के शीर्ष पर, बांग्लादेश हुई भारत के बराबर

SOUTH AFRICA vs NEW ZEALAND IN WTC FINAL IN ENGLAND - It will be a classic for Test cricket. https://t.co/St03OcCuTM — Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2026

BANvsSA दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश को पहले टेस्ट में पांचवें दिन गुरूवार को नौ विकेट से रौंदकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में टॉप पर पहुँच गया।वहीं बांग्लादेश के अंक प्रतिशत भारत के बराबर हैं पर बेहतर रन रेट होने के कारण भारत चौथे स्थान पर है।बांग्लादेश को दूसरी पारी में 168 रन पर समेटने के बाद दक्षिण अफ्रीका को मात्र 12 रन का लक्ष्य मिला जो उसने एक विकेट पर 12 रन बनाकर हासिल कर लिया। यह टेस्ट लगभग उसी समय तय हो गया था जब दक्षिण अफ्रीका पहली इनिंग में 157 रन से आगे हो गया था और मैच के पांच सेशन बाकी थे। यह कल लंच के समय हुआ, और यह बड़ी लीड निर्णायक साबित हुई।दक्षिण अफ्रीका को डराने के लिए बांग्लादेश को हमेशा बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ती, और वे अपनी चढ़ाई में जल्दी ही फिसल गए। कल शाम 87 रन पर 5 विकेट के साथ, यह गेम एक ही तरफ जा रहा था। हार्मर, जिन्होंने तब तक दो विकेट लिए थे, ने आज सुबह 6 विकेट लेकर गेम खत्म कर दिया। बांग्लादेश की दूसरी पारी में हार्मर ने 51 रन पर छह विकेट और रबाडा ने 48 रन पर तीन विकेट लिए ।आखिर में दक्षिण अफ्रीका के लिए यह एक पक्की जीत थी, हालांकि देर से हुई हलचल के बिना नहीं, उन्होंने छोटे से चेज़ में एक विकेट खो दिया और लगभग एक और खो ही दिया था जब इबादत हुसैन ने एडेन मार्करम को नो-बॉल पर कैच आउट कर दिया। फिर भी, यह विज़िटर्स की एक जोशीली कोशिश थी।पहली इनिंग में तीन विकेट जल्दी खोने के बाद, तौहीद ह्रदय और लिटन दास ने अलग-अलग सेंचुरी बनाकर बांग्लादेश को मुश्किल से निकाला। मेहमान टीम उस बैटिंग परफॉर्मेंस से बहुत खुश होती, और उनके बॉलर्स ने जवाब में साउथ अफ्रीका को मैट पर भी गिरा दिया था, इससे पहले कि रयान रिकेल्टन और कैगिसो रबाडा की पार्टनरशिप ने मैच उनसे छीन लिया।अपने दूसरे मैच में, बांग्लादेश को रबाडा के ज़बरदस्त स्पेल ने हिला दिया, इससे पहले कि खराब रोशनी के कारण चौथे दिन खेल रोक दिया गया। लिटन और मुशफिकुर रहीम ने पांचवें दिन की शुरुआत अच्छी की, लेकिन रबाडा ने लिटन का विकेट लेकर वापसी की, जिससे साइमन हार्मर को 6 गेंदों पर 11 रन बनाने का मौका मिला। इस जीत के साथ, साउथ अफ्रीका 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे हो गया है। कगिसो रबाडा (5/70, 72 & 3/48) को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।