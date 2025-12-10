द.अफ्रीका का अनचाहा रिकॉर्ड लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने स्थापित किए कई कीर्तिमान

INDvsSA दक्षिण अफ्रीका को 74 रनों पर समेटकर भारतीय टीम ने 101 रनों की बड़ी जीत पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्जित कर ली। ऐसे में द.अफ्रीका का यह 74 रनों का स्कोर इस प्रारुप में सबसे कम रहा। इससे पहले साल 2022 में भारत ने ही द.अफ्रीका को राजकोट में 84 रनों पर समेटा था।यह मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए बुरे सपने जैसा रहा लेकिन भारत के लिए यह दिवास्वपन जैसा रहा। गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए।- यह कटक में भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली टी-20 अंतरराष्ट्रीय जीत है।- यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली बार था जब अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या एक साथ खेल रहे थे।- हार्दिक पांड्या ने इस प्रारूप में अपना 100वां छक्का लगाया और कुल चौथे स्थान पर पहुंचे।- जसप्रीत बुमराह ने इस प्रारुप में 100वां विकेट लिया।- जसप्रीत बुमराह सभी प्रारुपों में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने।- कल हर भारतीय गेंदबाज को कम से कम एक विकेट हासिल हुआ।- सूर्यकुमार यादव की यह बतौर कप्तान टी-20 में द.अफ्रीका पर 6वीं जीत थी।-101 रनों की यह जीत भारत की इस प्रारुप में तीसरी सबसे बड़ी जीत है।