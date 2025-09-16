मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (17:42 IST)

सौरव गांगुली ने भी इस कारण किया INDvsPAK मैच का बहिष्कार, Video हुआ वायरल

‘हैंडशेक’ विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं, पर आतंक हर जगह खत्म होना चाहिए: गांगुली

Sourav Ganguly
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष और महान बल्लेबाज सौरव गांगुली ने दुबई में एशिया कप मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से इनकार करने पर चल रही बहस को दरकिनार कर दिया, लेकिन कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ख़त्म होना चाहिए।

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में सात विकेट से जीत हासिल की। सोशल मीडिया पर इस मैच के बहिष्कार करने की मांग की जा रही थी।

दुर्गा पूजा उत्सव से पहले अपने ब्रांड ‘सौरज्ञ्य’ लांच करते हुए गांगुली ने कहा, ‘‘सबसे अहम है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। आपने बहुत सी चीजें होते देखी हैं, इसे भी रुकना चाहिए। लेकिन खेल नहीं रुक सकते। दुनिया भर में आतंकवाद रुकना चाहिए। ’’

रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने शानदार जीत दर्ज की और पिछले एक दशक में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पर अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन मैच के बाद का माहौल विवादों से घिरा रहा।

पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने सामूहिक रूप से पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया।

पाकिस्तान ने इसे ‘खेल भावना के विरुद्ध’ बताते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

गांगुली ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा, ‘‘आपको सूर्यकुमार यादव से पूछना होगा, उन्हें जवाब देना होगा। मैं बहुत दूर हूं, अपने कपड़ों के ब्रांड को लॉन्च कर रहा हूं। उन्होंने भी इसका जवाब दे दिया है। हर किसी की अपनी बात होती है, बस। ’’

क्रिकेट की बात करें तो गांगुली ने कहा कि वह भारत-अफगानिस्तान मैच देखना पसंद करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान कहीं से अब टक्कर देने वाली टीम नहीं है। मैं यह बात पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने उनकी टीम को देखा है। इस टीम में वैसा स्तर नहीं है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत क्रिकेट में पाकिस्तान और एशिया कप की किसी भी टीम से बहुत आगे है। एक-दो दिन तो ऐसे होंगे जब उन्हें हार मिलेगी, लेकिन ज्यादातर दिन भारत सर्वश्रेष्ठ टीम ही रहेगी। ’’

पूर्व कप्तान ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें इस एकतरफ़ा मुकाबले से कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, ‘‘मैंने जो देखा उससे मैं उससे हैरान नहीं हूं। मैंने पहले 15 ओवर के बाद मैच देखना बंद कर दिया। फिर मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी (इंग्लिश प्रीमियर लीग में) मैच देखना शुरू कर दिया। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही। हम पाकिस्तान को ऐसी टीम के रूप में देखते हैं जिसमें वकार यूनिस, वसीम अकरम, सईद अनवर और जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन आज के पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, यह अब बिलकुल अलग है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं भारत को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका या अफग़ानिस्तान के साथ खेलते देखना पसंद करूंगा। ’’

गांगुली ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान में अब कोई मुकाबला है। हम इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते रहते हैं और पिछले पांच सालों से हर तरह की ‘हाइप’ बिखर गई है। यह एकतरफ़ा मुकाबला रहा है। (भाषा)
