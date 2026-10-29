73 करोड़ रुपए में पूरा हुआ WPL Auction 2027, यह खिलाड़ी बिकी एक करोड़ में

THE AUCTION'S BIGGEST MOVES Which player are you most excited to watch in #TATAWPL 2027? #TATAWPLAuction https://t.co/N5IovdhzPF — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026

बुधवार को हुए महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 मिनी-ऑक्शन में कुल 150 खिलाड़ी 27 खाली जगहों के लिए दावेदार थे और सभी टीमों के पास मिलाकर कुल 81.5 करोड़ रुपये का बजट बचा था। हालांकि इसमें से 73 करोड़ रुपए ही खर्च हुए और 8 करोड़ रुपए बच गए। कुल 25 खिलाड़ियों में यह रकम बंटी जिसमें से 7 विदेशी खिलाड़ी थे और 14 अनकैप्ड खिलाड़ी थे।महिला प्रीमियर लीग WPL 2027 की नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने सबसे अहम खरीदारी की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिन्यू को 1.10 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया और ग्रेस हैरिस को उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में वापस अपनी टीम में ले आए।मोलिन्यू को खरीदने में उनकी पुरानी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि, मौजूदा चैंपियन आरसीबी नीलामी में केवल 1.15 करोड़ रुपये का बजट लेकर उतरी थी, इसलिए 1.05 करोड़ रुपये की बोली के बाद वे पीछे हट गए।हैरिस, जिन्होंने 2023 में यूपी वॉरियर्स के साथ WPL में डेब्यू किया था, 2026 में आरसीबी के साथ खिताब जीतने के बाद अब वापस यूपी वॉरियर्स में लौट आई हैं। इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा गया। इसके अलावा, यूपी वॉरियर्स ने भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा को भी 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। पांच सीज़न में यह राणा की चौथी अलग-अलग टीम होगी।दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के साथ कड़ी टक्कर के बाद किरण नवगिरे को अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई इंडियंस 70 लाख रुपये की बोली के बाद पीछे हट गई, जिससे दिल्ली को इस भारतीय पावर-हिटर को हासिल करने का मौका मिल गया।गुजरात जायंट्स ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जी. कामलिनी को उनके बेस प्राइस 40 लाख रुपये में, और आयरलैंड की ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट को 30 लाख रुपये में खरीदा। प्रेंडरगास्ट डब्ल्यूपीएल में खेलने वाली आयरलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई हैं।इसके बाद, यूपी वॉरियर्स ने अनुभवी विकेटकीपर सुषमा वर्मा को भी उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया। अन्य भारतीय विकेटकीपरों में, उमा छेत्री और नुज़हत परवीन के साथ-साथ तानिया भाटिया को भी पहले राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला। भारतीय घरेलू बल्लेबाजों में, मुंबई इंडियंस ने दिशा कसाट को उनके बेस प्राइस 10 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।वहीं, श्रीलंका की कप्तान चामरी अथापथु पहले राउंड में अनसोल्ड रहीं।डब्ल्यूपीएल का पांचवां संस्करण 14 जनवरी से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी मुंबई के सीसीआई और वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम द्वारा किए जाने की संभावना है।