जल्द हो सकता है स्मृति मंधाना के महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनने का ऐलान

हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी को विदाई दे दी है अब सलामी बल्लेबाज और टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना के कप्तान बनने की घोषणा सिर्फ एक औपचारिकता ही है। टीम की अन्य खिलाड़ी कप्तानी की रेस में दूर दूर तक नहीं है। शेफाली वर्मा जरूर अंडर 19 टी-20 विश्वकप की विजेता कप्तान है लेकिन टीम टी-20 और एकदिवसीय के लिए अलग अलग कप्तान रखने के पक्ष में नहीं है।स्मृति मंधाना इस साल की शुरुआत में, वह पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए अग्रणी रन-स्कोरर बन गईं।2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से, मंधाना ने 167 टी 20 में 4401 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं।इसके अलावा स्मृति मंधाना को कप्तानी का भी अुनभव है। उन्होंने 2024 और 2026 महिला प्रीमियर लीग खिताब के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी की और वह थीं पिछले साल के आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की जीत में उप-कप्तान भी थी।2024 में, मंधाना ने एक महिला द्वारा सभी प्रारूपों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया फिर पिछले साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। 2025 महिला एकदिवसीय विश्व कप में, मंधाना नौ मैचों में 54.25 की औसत से 434 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल थे।टूर्नामेंट के किसी एक संस्करण में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाई गई यह संख्या सबसे अधिक है, जो मिताली राज के 2017 में बनाए गए 409 रनों के पिछले आंकड़े को पीछे छोड़ देती है। महिला क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक मानी जाने वाली मंधाना आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार की दो बार विजेता भी हैं।स्मृति मंधाना का निजी जीवन एकदिवसीय विश्वकप की जीत के बाद उतना बेहतर नहीं रहा। उनकी उनके प्रेमी पलाश मुछ्छल से सगाई टूट गई। हालांकि उन्होंने महिला टी-20 विश्वकप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अकेले दम पर 68 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि उनकी पेशेवर जिंदगी में इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है।