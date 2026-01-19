सोमवार, 19 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. shubman gill backed rohit sharma after india vs new zealand odi series loss
Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: सोमवार, 19 जनवरी 2026 (12:59 IST)

इंदौर हार के बाद रोहित की फॉर्म पर बहस तेज, कप्तान गिल का बयान बना गेम-चेंजर

shubman gill statement on rohit sharma hindi news
India vs New Zealand ODI Series : इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवा बैठा। यह पहली बार था जब न्यूजीलैंड ने भारत की धरती पर कोई वनडे सीरीज अपने नाम की। सीरीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के प्रदर्शन को लेकर हुई, लेकिन टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) मजबूती से उनके समर्थन में खड़े नजर आए।
 
सीरीज के दौरान रोहित शर्मा बड़ी पारियां नहीं खेल पाए, जिसके चलते उनकी आलोचना भी हुई। हालांकि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शुभमन गिल ने साफ कहा कि रोहित की फॉर्म को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गिल के मुताबिक रोहित सही लय में हैं और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था।
 
शुभमन गिल ने कहा, “एक बल्लेबाज हमेशा चाहता है कि वह अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदले, लेकिन ऐसा हर मैच में संभव नहीं होता। रोहित भाई ने इस सीरीज में भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन हर बार 20–30 रन को शतक में बदल पाना आसान नहीं होता।”

तीसरे वनडे मैच में भारत को 338 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। इस मुकाबले में रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी सीरीज में उन्होंने तीन पारियों में कुल 61 रन बनाए और कोई अर्द्धशतक नहीं लगा सके। इसके बावजूद कप्तान गिल का मानना है कि एक खराब सीरीज किसी खिलाड़ी की काबिलियत तय नहीं करती।
 
न्यूजीलैंड की ओर से डैरिल मिचेल (Daryl Mitchell) और ग्लेन फिलिप्स (Glenn Philips) ने शानदार शतक जमाए। मिचेल ने 137 रन बनाए, जबकि फिलिप्स ने 106 रनों की तेज पारी खेली। आखिरी ओवरों में माइकल ब्रेसवेल के योगदान से कीवी टीम 337 रन तक पहुंचने में सफल रही। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट जरूर लिए, लेकिन रन रोकना मुश्किल साबित हुआ।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही, लेकिन विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। कोहली ने 124 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्हें हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी से कुछ देर का साथ मिला, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और टीम 296 रन पर सिमट गई।
 
सीरीज हार के बाद जहां कई सवाल खड़े हुए, वहीं शुभमन गिल का बयान साफ संकेत देता है कि टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा पर पूरा भरोसा रखता है। गिल ने यह भी कहा कि बड़े खिलाड़ी अपने अनुभव से ही टीम को आगे ले जाते हैं और रोहित जैसे बल्लेबाज से आने वाले समय में बड़ा योगदान देखने को मिलेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
भारत में वनडे सीरीज जीतने वाले पहले कीवी कप्तान बने माइकल ब्रेसवेल

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com