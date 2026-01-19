कप्तान शुभमन गिल का घर में भी नहीं खुला खाता, लगातार हारे दो वनडे सीरीज
INDvsNZ इंदौर के होलकर स्टेडियम में 23 रनों के स्कोर पर जैमिसन द्वारा बोल्ड हुए कप्तान शुभमन गिल का खाता एकदिवसीय प्रारुप में नहीं खुल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज हार चुके शुभमन अब न्यूजीलैंड से घर में भी इस ही अंतर से सीरीज हार चुके हैं।
एकदिवसीय सीरीज जीतने का उनका इंतजार बढ़ गया है और अब इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में उन्हें उम्मीद होगी कि यह खाता जल्द खुलेगा।हालांकि बतौर बल्लेबाज उनके लिए सीरीज अच्छी गई और उन्होंने पहले 2 एकदिवसीय मैच में दो बार 56 रनों के स्कोर बनाए।
श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में भारतीय टीम की पराजय के बाद गिल ने एक ऐसे पैटर्न का खुलासा किया, जिसने उनके शब्दों में, ‘‘दोनों टीमों के बीच अंतर पैदा किया।’’
गिल ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘ ऐसा नहीं है कि हमने खराब बल्लेबाजी की। बात यह थी कि हम पर्याप्त देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जब बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत मिलती है और वे उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते तो स्थिति बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे कम से कम दो बल्लेबाजों को लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। यही उनके और हमारे बीच का अंतर रहा।’’
गिल बार-बार न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण के साथ तुलना का मुद्दा उठाते रहे।उन्होंने कहा, ‘‘जब भी उनके बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की तो वह बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहे। श्रृंखला में इसी ने मुख्य अंतर पैदा किया। पहले दो मैचों में मैं भी जम गया था, लेकिन मैं उसे 100, 120 या 130 रन में नहीं बदल पाया। बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है।’’