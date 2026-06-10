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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : बुधवार, 10 जून 2026 (17:01 IST)

अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया शतक शुभमन गिल को पहुंचा गया टॉप 10 रैंक में

Shubhman Gill
अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में लगा शतक भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को टेस्ट की रैंकिंग में आठवें पायदान पर ले आया। शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 126 रनों की पारी खेली थी।अब शुभमन गिल हमवतन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल से आगे निकल चुके हैं जिनकी रैंक 9वीं है।
इस टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से हराया था। भारत ने सिर्फ एक बार बल्लेबाजी की थी और शुभमन गिल टॉप स्कोरर रहे थे।टेस्ट के पहले दिन गिल ने गिल ने 143 गेंदों की नाबाद शतकीय पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया। कप्तान शुभमन गिल हालांकि 126 रनों की पारी खेल पवैलियन लौट गए। शुभमन गिल ने 177 गेंदों में 15 चौके और एक छक्का लगाते हुए 126 रनों की पारी खेली।

कुल रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक जो रूट को हटाकर नंबर एक की रैंक पर काबिज हो गए हैं और वहीं ट्रेविस हैड दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद जो रूट हैं जो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
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