अहमदाबाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय से बाहर शुभमन गिल, फॉर्म पाने का आखिरी अवसर गया

One word for Shubhman gill??#INDvSA #shubhmangill pic.twitter.com/eVjWAlBzwu— Cric Memes (@CricMemesonly) December 9, 2025
Babar azam in Indian T20 jersey#ShubmanGill #Gill #shubhmangill pic.twitter.com/w012DEGVKo
— Ankit Kumar (@AnkitKu49745896) December 14, 2025
If you are still defending gill than you don't want india to win world cup #shubhmangill pic.twitter.com/Mh3DmNsngU
— Sam (@HereToTroll72) December 14, 2025वर्ष 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए शुभमन गिल का प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा है। उन्होंने इस साल जो 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले उनमें 212 गेंद पर 135 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 2291 रन बनाए हैं जिसमें सिर्फ चार छक्के शामिल है। 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28 की औसत से 869 रन बनाने वाले गिल के लिए अब न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला आईसीसी प्रतियोगिता से पहले अच्छी तैयारी करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।