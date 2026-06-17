अबकी बार 400 पार, शुभमन किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ जड़ा शतक

AFGvsIND भारत ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शुभमन गिल और ईशान किशन के शानदार शतकों की बदौलत अफगानिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों के नुकसान पर 402 रन बना लिए। भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 126 रनों की पारी खेली।भारत इसी के साथ एकदिवसीय प्रारुप में 400 का आंकड़ा सर्वाधिक बार पार करने वाला देश बन गया। भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका भी 8 बार यह कारनामा कर चुका है। भारत को शुरुआत में यशस्वी जायसवाल का झटका लगा और रोहित शर्मा अपना अर्धशतक चूक गए। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और ईशान किशक के बीज 153 गेंदों में 224 रनों की साझेदारी हुई।हालांकि इन दोनों के आउट होने के बाद भारत ने लगातार विकेट गिराए और जो स्कोर 430 के आस पास दिख रहा था भारत बमुश्किल 400 पार जा पाया।