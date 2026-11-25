ICC test ranking में बढ़े पंत और गिल, ओपनर भी हुआ टॉप 10 में शामिल

Here's a look at the latest ICC Men's Test Rankings in batting and bowling Harry Brook continues to hold the top spot, while Yashasvi Jaiswal breaks into the top 10 in the batting rankings. Jasprit Bumrah is closing in on Mitchell Starc for the No. 1 spot in the bowling rankings. — CricTracker (@Cricketracker) November 25, 2026

न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन का टेस्ट मैच भले ही ड्रॉ हो गया हो लेकिन सपाट पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी टेस्ट रैंकिंग मजबूत कर ली।पहले सातवें नंबर पर मौजूद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 6वें पायदान पर पहुंच गए। वहीं कप्तान शुभमन गिल शतक भले ही चूक गए हों लेकिन उन्होंने 2 पायदान की छलांग लगाई। वह पहले 9वें पायदान पर और अब वह 7वें पायदान पर हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 9वां पायदान ने लिया है और टॉप 10 में प्रवेश किया है।गौरतलब है कि भारत ने न्यूजीलैंड के सामने वेलिंगटन में सर्वाकालिक तीसरा बड़ा टेस्ट स्कोर 9 विकेट पर 720 रन बनाया था।भारत की ओर से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने शतक लगाए, जबकि यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक जड़े।दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल ने छूटे कैचों का फायदा उठाया और 85 रन जड़े। वह शतक चूक गए लेकिन इतना टेस्ट की टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचने के लिए काफी था। 89 गेंदों की इस पारी में उन्होंने 16 चौके लगाए।वहीं दूसरे विकेट के पतन के बाद क्रीज पर आए कप्तान गिल ने 146 गेंदों में 98 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वह तीसरे दिन के अंत पर आउट हो गए।वहीं तीसरे विकेट के पतन के बाद क्रीज पर आए ऋषभ पंत ने शुरुआत में बहुत धीमी पारी खेली लेकिन अंत में चिर परिचित विस्फोटक पारी खेल डाली। उन्होंने 153 गेंदों में 128 रन बनाए। इसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे।इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को भी 3 पायदान का फायदा हुआ। टेस्ट मैच से पहले वह पांचवे पायदान पर थे। इस टेस्ट के बाद वह दूसरे पायदान पर हैं। सिर्फ मिचेल स्टार्क ही उनसे आगे हैं। पहली पारी में उन्होंने 29 ओवरों में 92 रन देकर 4 विकेट चटकाए। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 20 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिया।