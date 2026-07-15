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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 15 July 2026 (16:06 IST)

इंग्लैंड के खिलाफ श्रेयस करेंगे ODI कप्तानी का डेब्यू, किशन होंगे ओपनर

Shreyas Iyer
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (16:06 IST)
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बर्मिंघम में पहला एकदिवसीय मैच जीतने वाली भारतीय टीम को एक मैच बाद ही एकदिवसीय सीरीज में अपना कप्तान बदलना पड़ सकता है। कल 80 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले शुभमन गिल को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। अमूमन यह चोट ठीक होने में समय मांगती है और  भारत को कल ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है।

ऐसे में बहुत मुमकिन है कि एकदिवसीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को गुरुवार को कप्तानी सौंपी जाए। टीम में सिर्फ एक नहीं दो बदलाव हो सकते हैं। शुभमन गिल अगर कल फिट नहीं होते हैं तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ेगा क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस दौरे पर टीम के लिए चयनित नहीं है।
ईशान किशन का टी-20 फॉर्म इंग्लैंड में खास नहीं रहा लेकिन भारत में उन्होंने एकदिवसीय मैचों में बड़े शतक लगाए थे। लेकिन फैंस को ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे और शायद टॉस भी जीत जाएंगे क्योंकि वह अब तक एक भी टॉस नहीं हारे हैं।

इसके अलावा भारतीय टीम में एक और चोट की खबर है।बराड़ के भी पैर में चोट की अपुष्ट खबरें मीडिया में आ रही है।सोफिया गार्डन्स की पिच में अक्सर अच्छी उछाल और गति होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को मौका मिलता है। ऐसे में भारत गुरनूर बराड़ की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल कर सकता है।

बराड़ ने पहले मैच में बेन डकेट और जैकब बेथेल के विकेट लिए लेकिन उन्होंने नौ ओवर में 61 रन लुटा दिए। इसलिए अगर टीम प्रबंधन अनुभव को तवज्जो देता है तो अर्शदीप को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है।
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