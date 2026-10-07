श्रेयस अय्यर के शानदार शतक ने भारतीय टी-20 कप्तान को टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचाया

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भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर मंगलवार को लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के पहले मैच में अपना पहला टी 20 शतक लगाने के बाद पुरुष टी 20 बैटिंग रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। अय्यर ने 43 गेंदों में 10 चौकों और छह छक्कों की मदद से नाबाद 102 रन बनाए, जिससे विश्व विजेता ने 32 गेंद बाकी रहते आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की।इस धमाकेदार पारी ने अय्यर को 18 पायदान ऊपर चढ़ा दिया है, जिससे वह इस प्रारुप में भारत के तीसरे सबसे ऊंचे रैंक वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इशान किशन रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं, अभिषेक शर्मा दूसरे और तिलक वर्मा 10वें नंबर पर हैं।वेस्टइंडीज़ के बैट्समैन शेरफेन रदरफोर्ड की तेज़ 56 रन की पारी ने उन्हें 10 पायदान ऊपर चढ़कर 37वें नंबर पर पहुंचा दिया है, जबकि भारत के किशोर वैभव सूर्यवंशी (आठ पायदान ऊपर 46वें नंबर पर) और पाकिस्तान के हसन नवाज़ (62 पायदान ऊपर 48वें नंबर पर) एशियन गेम्स में अपने प्रदर्शन के बाद लिस्ट में ऊपर आ गए हैं।एशियन गेम्स में सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल में अबरार अहमद के 29 रन देकर कोई विकेट नहीं लेने और 29 रन देकर एक विकेट लेने के आंकड़े उन्हें गेंदबाज में नंबर 1 की जगह बनाए रखने के लिए काफ़ी नहीं थे और दूसरे लेग-स्पिनर राशिद खान अपने आठवें स्पेल के लिए टॉप पर वापस आ गए हैं, जो पहले ही नंबर 1 पर किसी और से दोगुने से ज़्यादा समय तक रह चुके हैं।भारत के खब्बू स्पिनर अक्षर पटेल ने पिछले हफ़्ते तीन मैचों में दो-दो विकेट लिए और 16 पायदान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुँच गए। बांग्लादेश के नसुम अहमद (तीन स्थान ऊपर आठवें) और महेदी हसन (10 स्थान ऊपर नौवें), श्रीलंका के नुवान तुषारा (18 स्थान ऊपर 48वें) और पाकिस्तान के सैम अयूब (आठ स्थान ऊपर 62वें) रैंकिंग में ऊपर जाने वाले अन्य हैं।पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में नाबाद 223 रन की पारी के बाद शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। प्रारूप में उनका दूसरा दोहरा शतक, जो वनडे रन चेज में सर्वोच्च स्कोर था, ने उन्हें 25 रेटिंग अंक जोड़ने और अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 841 रेटिंग अंकों की बराबरी करने में मदद की है। पूर्व कप्तान विराट कोहली दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं।