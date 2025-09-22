श्रेया घोषाल ने गाया Women World Cup का दमदार Anthem (Video) महिला क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गीत 'ब्रिंग इट होम' जारी

Sing it with us



Tarikita Tarikita dhom… dhak dhak!



The #CWC25 event song ft. @shreyaghoshal is OUT NOW pic.twitter.com/1Bw6O5DhgF — ICC (@ICC) September 19, 2025

महिला क्रिकेट की शक्ति, एकता और अदम्य उत्साह का जश्न मनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आज आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक कार्यक्रम गीत 'ब्रिंग इट होम' लॉन्च किया, क्योंकि इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट से पहले उत्साह लगातार बढ़ रहा है।प्रशंसित भारतीय गायिका श्रेया घोषाल द्वारा प्रस्तुत यह गीत लय, सुर और भावनाओं का एक ऊर्जावान मिश्रण है, और इसका उद्देश्य दुनिया भर के प्रशंसकों को एकजुट करना है। "तारिकिता तारिकिता तारिकिता ढोम" जैसे आकर्षक गीतों और दिल की धड़कनों से प्रेरित "धक धक, वी ब्रिंग इट होम" के साथ, यह गीत विश्व मंच पर कदम रखने वाली हर महिला क्रिकेटर के जोश और सपनों को दर्शाता है।गीत दृढ़ संकल्प और एकता का जश्न मनाते हैं, सपनों और दृढ़ता की शक्ति के माध्यम से महिला क्रिकेट की समृद्ध विरासत का सम्मान करते हैं। "पत्थर पिघलाना है, एक नया इतिहास बनाना है" की पंक्तियाँ सभी बाधाओं के बावजूद समर्पण और धैर्य की अटूट शक्ति को उजागर करती हैं।श्रेया घोषाल ने कहा: "महिला क्रिकेट की भावना, शक्ति और एकता का जश्न मनाने वाले आधिकारिक कार्यक्रम गीत के माध्यम से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का हिस्सा बनना एक अद्भुत अनुभव रहा है। मैं अपनी आवाज देकर और उस पल का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ जो खेल के प्रति प्रेम के माध्यम से लोगों को एक साथ लाता है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रशंसकों को प्रेरित करेगा और इस रोमांचक टूर्नामेंट का जश्न मनाते हुए स्थायी यादें बनाएगा।"आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण के टिकटों की कीमतें रिकॉर्ड-कम हैं, जिनकी शुरुआती कीमत मात्र 100 रुपये (लगभग 1.14 अमेरिकी डॉलर) है - जो किसी भी आईसीसी वैश्विक आयोजन के लिए अब तक की सबसे कम कीमत है। टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है।आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक डीवाई पाटिल स्टेडियम (नवी मुंबई), एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापत्तनम) और आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो, श्रीलंका) में आयोजित किया जाएगा।