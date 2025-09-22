सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Shreya Ghoshal sings peppy anthem of ICC Women World Cup
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (17:45 IST)

श्रेया घोषाल ने गाया Women World Cup का दमदार Anthem (Video)

महिला क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक गीत 'ब्रिंग इट होम' जारी

Shreya Ghoshal
महिला क्रिकेट की शक्ति, एकता और अदम्य उत्साह का जश्न मनाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आज आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक कार्यक्रम गीत 'ब्रिंग इट होम' लॉन्च किया, क्योंकि इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट से पहले उत्साह लगातार बढ़ रहा है।प्रशंसित भारतीय गायिका श्रेया घोषाल द्वारा प्रस्तुत यह गीत लय, सुर और भावनाओं का एक ऊर्जावान मिश्रण है, और इसका उद्देश्य दुनिया भर के प्रशंसकों को एकजुट करना है। "तारिकिता तारिकिता तारिकिता ढोम" जैसे आकर्षक गीतों और दिल की धड़कनों से प्रेरित "धक धक, वी ब्रिंग इट होम" के साथ, यह गीत विश्व मंच पर कदम रखने वाली हर महिला क्रिकेटर के जोश और सपनों को दर्शाता है।

गीत दृढ़ संकल्प और एकता का जश्न मनाते हैं, सपनों और दृढ़ता की शक्ति के माध्यम से महिला क्रिकेट की समृद्ध विरासत का सम्मान करते हैं। "पत्थर पिघलाना है, एक नया इतिहास बनाना है" की पंक्तियाँ सभी बाधाओं के बावजूद समर्पण और धैर्य की अटूट शक्ति को उजागर करती हैं।
श्रेया घोषाल ने कहा: "महिला क्रिकेट की भावना, शक्ति और एकता का जश्न मनाने वाले आधिकारिक कार्यक्रम गीत के माध्यम से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का हिस्सा बनना एक अद्भुत अनुभव रहा है। मैं अपनी आवाज देकर और उस पल का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ जो खेल के प्रति प्रेम के माध्यम से लोगों को एक साथ लाता है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रशंसकों को प्रेरित करेगा और इस रोमांचक टूर्नामेंट का जश्न मनाते हुए स्थायी यादें बनाएगा।"

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण के टिकटों की कीमतें रिकॉर्ड-कम हैं, जिनकी शुरुआती कीमत मात्र 100 रुपये (लगभग 1.14 अमेरिकी डॉलर) है - जो किसी भी आईसीसी वैश्विक आयोजन के लिए अब तक की सबसे कम कीमत है। टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है।

आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक डीवाई पाटिल स्टेडियम (नवी मुंबई), एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापत्तनम) और आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो, श्रीलंका) में आयोजित किया जाएगा।(एजेंसी)

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com