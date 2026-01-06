40 की उम्र में शिखर धवन करने जा रहे हैं आयरिश गर्लफ्रेंड से दूसरी शादी

शिखर धवन ने 2010 में भारत के लिए डेब्यू किया था। 13 साल के करियर में वह 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैचों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने करियर में वे 24 शतक और 55 अर्धशतक जड़ जुड़े हैं। सोफी शाइन की बात करें तो उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। मौजूदा समय में वह अबू दाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में उत्पाद सलाहकार के रूप में काम कर रहीं हैं।

40 वर्षीय पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं। गौरतलब है कि साल 2020 में उनकी वह अपनी पहली पत्नी आयशा मुखर्जी से अलग हुए और उनका तलाक 2023 में हुआ। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो फरवरी के दूसरे हफ्ते यानि कि वैलेंटाइन वीक में दोनों की शादी दिल्ली -NCR क्षेत्र में होने की संभावना है।2023 में आयशा मुखर्जी से तलाक के बाद अब वे सोफी शाइन के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। इस कपल को हालही में कई बार स्पॉट किया गया जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान दुबई में शिखर धवन के साथ दिखी थीं, उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर और बाबा बागेश्वर धाम भी वे शिखर धवन के साथ पहुंची थी। फैंस सोच ही रहे थे कि क्या धवन को नया पार्टनर मिल चूका है, तभी दोनों ने अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी। 1 मई 2025 को दोनों ने साथ में एक फोटो शेयर की, जिसमें सोफी ने कैप्शन में लिखा था "My Love" (मेरा प्यार) और साथ में एक हार्ट इमोजी भी बनाया हुआ था। फिर क्या था, कुछ ही देर में दोनों की यह तस्वीर वायरल हो गई और फैंस को बेहद पसंद आई।