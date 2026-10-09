कप्तान शाई होप के शानदार शतक ने विंडीज को भारत के खिलाफ कराया 250 का रिकॉर्ड चेस

West Indies make history with a sensational chase in Ranchi to level the T20I series 1-1 against India : https://t.co/uqIt3k0sG0 https://t.co/piaeT2x2rG — ICC (@ICC) October 9, 2026

INDvsWI कप्तान शाई होप के 45 गेंदों में नाबाद 102 रनों के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारत द्वारा दिया गया रिकॉर्ड 250 रनों का चेस 4 विकेट खोकर और 9 गेंदें शेष रहकर पा लिया। यह वेस्टइंडीज का रनों का पीछा करते हुए सबसे बड़ा स्कोर है।250 रनों का पीछा करतेहुए वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही और उसने दो विकेट पहले ही ओवर में गंवा दिए। रोवमैन पॉवेल ने थोड़े शॉट्स लगाए लेकिन वह भी मयंक यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। इंडीज को मैच में लाई शाई होप और शेरेफेन रदरफोर्ड की 100 रनों की साझेदारी। जब रदरफोर्ड 37 गेंदों में 84 रनों पर आउट हुए तो मैच फंसा हुआ था पर रोमारियो शेफर्ड ने कप्तान पर दबाव नहीं बनने दिया। शाई होप ने दो छक्के मारकर ना केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि टीम को एतिहासिक जीत दिलाई। भारत की ओर से मयंक यादव ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया।वेस्टइंडीज अब 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर है और तीसरा टी-20 मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा।

इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।





ईशान किशन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाए। हालांकि, रोस्टन चेज ने ईशान को बोल्ड कर भारतीय पारी की रफ्तार पर अंकुश लगाने की कोशिश की। वेस्टइंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने तीन विकेट झटके, जबकि शमार स्प्रिंगर को दो सफलताएं मिलीं। इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए स्कोर को 249 रन तक पहुंचा दिया।





250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव ने पहले ही ओवर में दो विकेट झटककर मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। उन्होंने पहले कामिल पूरन को चार रन के निजी स्कोर पर आउट किया। इसके बाद शिमरन हेटमायर को बोल्ड कर बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया।





शुरुआती झटकों के बावजूद वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। कप्तान शाई होप ने शानदार शतकीय पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया और टीम को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस तरह रांची के मैदान पर भारतीय टीम का विशाल स्कोर भी जीत के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ और वेस्टइंडीज ने मुकाबला छह विकेट से अपने नाम कर लिया।