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Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : गुरुवार, 14 मई 2026 (16:30 IST)

क्रिकेट इतिहास में पहली बार: Ben Stokes पर नजर रखेगी Sarah Taylor, पुरुषों की टीम को ट्रेनिंग देगी यह महिला

sarah taylor hindi news
इसे क्रिकेट के गलियारों में एक “Revolutionary breakthrough” कहिए या खेल की बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा प्रमाण—जो कभी Unthinkable माना जाता था, वह अब हकीकत बन चुका है। इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज विकेटकीपर Sarah Taylor ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम के सपोर्ट स्टाफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। Sarah Taylor इंग्लैंड पुरुष सीनियर टीम के सपोर्ट स्टाफ में शामिल होने वाली पहली महिला कोच बन गई हैं। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी महिला को Men's टीम के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
 
क्रिकेट के इतिहास में यह सिर्फ एक नई एंट्री नहीं, बल्कि सोच बदल देने वाला पल है। वर्षों तक महिलाओं को सिर्फ “महिला क्रिकेट” तक सीमित देखने वाली दुनिया अब उनकी प्रतिभा को जेंडर से ऊपर रखकर सम्मान देने लगी है। Sarah Taylor की यह उपलब्धि साबित करती है कि अब खेल में पहचान सिर्फ हुनर, मेहनत और क्रिकेटिंग दिमाग से बनती है, ना कि इस बात से कि आप पुरुष हैं या महिला।
 
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इंग्लैंड की टेस्ट टीम (ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स के दौर में) अपनी फील्डिंग और कैचिंग की सटीकता को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही थी। बोर्ड को भरोसा है कि सारा की तकनीकी बारीकियां टीम के 'डिफेंसिव स्टैंडर्ड्स' को और मजबूत करेंगी।


 
  क्यों सारा ही हैं 'बेस्ट इन द बिजनेस'?
 
Sarah Taylor का नाम सुनते ही जहन में वह बिजली जैसी फुर्ती वाली विकेटकीपिंग आती है, जिसने खेल के तकनीकी मानकों को ही बदल दिया। उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे 'Technically Proficient' खिलाड़ियों में गिना जाता है।
 
दिग्गजों की नजर में सारा:
 
एडम गिलक्रिस्ट की मुरीद:  महान ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर Adam Gilchrist ने एक बार सारा को "दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर" कहा था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह यह बात जेंडर (महिला या पुरुष) के आधार पर नहीं, बल्कि Pure Skills के आधार पर कह रहे हैं।
 
टेक्निकल मास्टर: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 226 मैच और 2017 विश्व कप जीत की नायक सारा की 'Lightning-fast' स्टंपिंग आज भी कोचिंग मैनुअल्स का हिस्सा हैं।


 
सारा की यह उपलब्धि रातों-रात नहीं आई है। उन्होंने पुरुष क्रिकेट के टफ एन्वॉयरमेन्ट में खुद को साबित करने के लिए वर्षों तक काम किया है:
 
एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) के साथ जुगलबंदी: Sarah ने इंग्लैंड लायंस (England A) टीम के साथ दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के मार्गदर्शन में काम किया। वहां उन्होंने युवा पुरुष खिलाड़ियों की स्किल्स को जिस तरह निखारा, उसने ECB के बड़े अधिकारियों को प्रभावित किया।
 
ससेक्स और The Hundred: वह ससेक्स (Sussex) पुरुष टीम के साथ स्पेशलिस्ट कोच के रूप में जुड़ी रहीं और 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहीं।
 
ग्लोबल एक्सपोजर वह अबू धाबी T10 लीग में टीम अबू धाबी के साथ कोचिंग कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर चुकी हैं।


 
 बोर्ड और मैनेजमेंट का भरोसा
 
ECB के क्रिकेट निदेशक रॉब की (Rob Key) ने सारा की नियुक्ति पर कहा:
 
 "मुझे लगता है कि वह अपने काम में दुनिया के बेहतरीन लोगों में से एक हैं। उन्होंने एंड्रयू फ्लिंटॉफ और परफॉर्मेंस डायरेक्टर एड बर्नी के साथ मिलकर जो काम किया है, वह असाधारण है। वे दोनों ही सारा की काबिलियत की जमकर तारीफ करते हैं। सारा जिस तरह से अपना काम करती हैं, उससे हम अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हैं।"
 
सारा फिलहाल कार्ल हॉपकिंसन की जगह लेंगी, जो वर्तमान में IPL में Mumbai Indians के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सारा अब लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम के साथ जुड़ेंगी और जेमी स्मिथ और जेम्स र्यू जैसे विकेटकीपरों के साथ-साथ स्लिप कॉर्डन की फील्डिंग को धार देंगी।
 
 एक नई सोच: लाखों लड़कियों के लिए नई उम्मीद
 
यह नियुक्ति सिर्फ एक 'Back Room Staff' का हिस्सा बनना नहीं है; यह एक Traditional और Professional बदलाव है। सारा ने साबित कर दिया कि:
 
1. काबिलियत का कोई Gender नहीं होता: ड्रेसिंग रूम का दरवाजा अब टैलेंट को देखकर खुलता है, जेंडर को देखकर नहीं।
2.Inspiration Source: अब दुनिया भर की लड़कियां न केवल खिलाड़ी बनने का, बल्कि पुरुष टीमों के रणनीतिकार और कोच बनने का सपना देख सकेंगी।
3. Trailblaze Sarah: सारा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, *"मुझे ट्रेलब्लेजर (राह दिखाने वाली) बनना पसंद है, लेकिन बिना किसी शोर-शराबे के। मैं बस अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होना चाहती हूं।"
 
 
सारा टेलर की इंग्लैंड पुरुष टीम में एंट्री क्रिकेट जगत के लिए एक "Watershed Moment" (ऐतिहासिक मोड़) है। यह उस भविष्य की ओर इशारा है जहां खेल केवल खेल होगा, और उसे चलाने वाले केवल विशेषज्ञ—चाहे वो महिला हों या पुरुष। क्रिकेट की इस नई और खूबसूरत पारी को पूरी दुनिया का सलाम! 
 
इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम की फील्डिंग कोच बनना सारा टेलर के लिए सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि उस कांच की दीवार को तोड़ने जैसा है जो दशकों से महिलाओं और पुरुषों के खेल के बीच खड़ी थी। क्रिकेट अब बदल रहा है… और इस बदलाव का सबसे मजबूत चेहरा बनकर सामने आई हैं सारा टेलर।
 
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सारा टेलर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए स्पेशलिस्ट फील्डिंग कोच नियुक्त किया है। यह नियुक्ति केवल एक पद का मिलना नहीं है, बल्कि उस पुरानी सोच पर करारा प्रहार है जो महिलाओं की भूमिका को केवल महिला क्रिकेट तक सीमित मानती थी।



England squad for first Test vs New Zealand

England squad for first Test against New Zealand: Ben Stokes (c), Rehan Ahmed, Gus Atkinson, Sonny Baker, Shoaib Bashir, Jacob Bethell, Harry Brook, Ben Duckett, Matthew Fisher, Emilio Gay, James Rew, Ollie Robinson, Joe Root, Jamie Smith, Josh Tongue
 
England vs New Zealand fixtures
First Test (Thursday June 4 - Monday June 8) - Lord's, London
Second Test (Wednesday June 17 - Sunday June 21) - The Kia Oval, London 
Third Test (Thursday June 25 - Monday June 29) - Trent Bridge, Nottingham 
 
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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