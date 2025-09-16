मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (14:01 IST)

ओपनर से फिनिशर बने संजू सैमसन की क्या आ पाएगी एशिया कप में बल्लेबाजी

सैमसन किसी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते है, हर बल्लेबाज के साथ यही स्थिति है: कोटक

Asia Cup
भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने संजू सैमसन पर भरोसा जताते हुए कहा कि केरल का यह बल्लेबाज पांचवें और छठे नंबर पर पर्याप्त बल्लेबाजी नहीं करना इसका मतलब यह नहीं है कि वह वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते।सैमसन ने भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा सफलता हासिल की है लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी से उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए मजबूर होना पड़ा है। कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने तीसरे और चौथे नंबर पर सबसे अधिक रन बनाए हैं।

एशिया कप में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा हुए मैच में रनों का पीछा किया और संजू सैमसन की एक भी बार बल्लेबाजी नहीं आई।ऐसे में लग रहा है कि सुपर 4 में ही वह बल्ला थामकर मैदान पर उतरें क्योंकि भारत का अगला मैच ओमान से 19 सितंबर को है।
Sanju Samson
कोटक ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संजू ने पांचवें या छठे नंबर पर ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए, मुझे लगता है कि संजू किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। इसलिए, टीम की आवश्यकता के अनुसार, कप्तान और मुख्य कोच फैसला करेंगे। वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने को तैयार हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप हमारी बल्लेबाजी लाइन-अप देखें, तो हर कोई किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने और मैच खत्म करने में सक्षम है। हमारे पास चार-पांच ऐसे आक्रामक खिलाड़ी हैं, लेकिन मुख्य कोच या कप्तान स्थिति के अनुसार फैसला ले सकते हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘ टीम का हर खिलाड़ी किसी पर क्रम पर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। संजू पिछले मैच में पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते लेकिन अगले मैच में वह किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।’’

कोटक का मानना है कि भारतीय टीम में कई खिलाड़ी फिनिशर (आखिरी ओवरों के विशेषज्ञ) की भूमिका निभा सकते हैं।उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हर कोई अपनी भूमिका जानता है और हमारे पास फिनिशर की भूमिका के लिए भी कई विकल्प है। इसलिए हम परिस्थितियों के अनुसार उनका उपयोग कर सकते हैं। शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल में से कोई भी इस भूमिका को अच्छे से निभा सकता है।
