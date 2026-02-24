चेन्नई में संजू सैमसन को मिलेगा न्याय, हो सकते हैं अंतिम ग्यारह में शामिल

DIFFERENT PLAYER, DIFFERENT TREATMENT



-Tilak Scored 107 runs in 90 balls with 118SR in wc, no problem

-Abhishek Scored 14 runs in 4 innings in wc, no problem



-Sanju Samson In His Worst Form Never Had 118SR And Never Scored 14 runs In 4 innings pic.twitter.com/m5P8v0qhLk — Mr Stranger (@mrstranger005) February 22, 2026

नामिबिया के मैच में 3 छक्के मारने के बाद अपना विकेट गंवाने वाले संजू सैमसन को चेन्नई के मैदान में मौका मिल सकता है। संजू सैमसन ने इस एक पारी में 22 रन बनाए थे। वहीं अभिषेक शर्मा कुल मिलाकर 4 पारियों में सिर्फ 15 रन बना पाए हैं, जिसमें से 3 डक हैं।नामिबिया के मैच में संजू सैमसन को मौका भी तब मिला था जब अभिषेक शर्मा का पेट खराब था। अब ऐसा लगता है कि चेन्नई के मैदान पर संजू सैमसन को न्याय मिलेगा और अपने घरेलू मैदान पर वह खेलेंगें।गौरतलब है कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको अपने खेमे में शामिल किया है। 2021 से लेकर पिछले सीज़न तक राजस्थान की कप्तानी करने वाले सैमसन को IPL 2025 से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था।सैमसन चेन्नई में उसी शुल्क पर शामिल होंगे।हालांकि संजू सैमसन का भी हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। अपनी निर्भीक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सैमसन न्यूजीलैंड श्रृंखला में रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। उनकी फॉर्म के बजाय उनकी तकनीकी कमजोरी चिंता का विषय है जिससे उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया है।भारत के लिए 58 टी20 मैचों में 23 की औसत और 148 के स्ट्राइक रेट से 1100 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। सैमसन ने भारत के लिए अपना पहला टी20 एक दशक पहले यानी 2015 में ही खेल लिया था, लेकिन उनकी अनिरंतरता उनका स्थान पक्का नहीं कर पा रही थी।एशिया कप से पहले पिछली 10 टी20 पारियों में उनका प्रदर्शन अद्भुत रहा था, सैमसन ने इस दौरान 42 की औसत और 188.05 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाए थे।लेकिन एशिया कप में उपकप्तान शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर खिलाने के चलते उनको काफी नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि वह अपना नैसर्गिक खेल नहीं खेल पाए और पूरे एशिया कप में सिर्फ 132 रन ही बना पाए। इसमें से ओमान के खिलाफ संजू सैमसन ने एक पचास जड़ा लेकिन इसका स्ट्राइक रेट प्रभावी नहीं था।उनके टी20 के करीब 43 फ़ीसदी रन पिछली 20 पारियों में ही आए हैं और टी20 के सभी शतक भी इसी दौरान आए हैं। सैमसन के इन तीन शतकों में दो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में आए थे जबकि एक बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में आया था।