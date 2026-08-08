भारतीय टीम को बड़ा झटका, सांई सुदर्शन हुए श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर

Sai Sudharsan has been ruled out of the Test series against Sri Lanka. pic.twitter.com/SqyaEIBwU5 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 8, 2026

INDvsSL श्रीलंका में अभ्यास मैच खेल रही भारतीय टेस्ट टीम को जसप्रीत बुमराह के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। तीसरे नंबर के बाएं हाथ के बल्लेबाज अपनी चोट का रिहैब बैंगलूरू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कर रहे हैं ऐसे में वह भारतीय टीम के साथ श्रीलंका दौरे में नहीं शामिल हो पाएंगे। उनकी जगह टीम देवदत्त पड्डीकल को 3 नंबर पर खिलाएगी जिन्होंने आज ही अभ्यास मैच में शतक मारा है।श्रीलंका दौरे पर जाने से पहले सांइ सुदर्शन चोटिल हो गए और टीम बस में नहीं दिखे। लेकिन यह खबर आई थी कि सुदर्शन के पैर के अंगूठे में हल्की चोट है। हालांकि, उन्होंने बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में बल्लेबाजी शुरू कर दी है और उम्मीद थी कि उन्हें सीओई के मेडिकल स्टाफ से श्रीलंका में टीम के साथ जुड़ने की मंजूरी मिल जाएगी।तमिलनाडु और गुजरात के इस बल्लेबाज ने सात टेस्ट मैच खेले हैं और 39 की औसत से 383 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं।इससे पहले जसप्रीत बुमराह चोट के कारण पूरे श्रीलंका दौरे से ही बाहर हो गए तो बैंगलूरू स्थित सैंटर ऑफ एक्सिलेंस पर भारतीय क्रिकेट फैंस सवाल उठाने लग गए।तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं जबकि तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उबर पाए हैंतेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं जबकि तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उबर पाए हैं।