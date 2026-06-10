एशियाड के लिए पाकिस्तान ने चुनी युवा टीम, साहिबजादा फरहान बने कप्तान

Former Pakistan cricketer Basit Ali on Pakistan's Asian Games squad:



"Pakistan have sent a very young team with no senior players like Babar Azam, Shaheen Afridi, or Shan Masood. The senior players will be focused on Test cricket commitments."#PakistanCricket #AsianGames26 pic.twitter.com/FKV1e0MeeG — Farhan editz (@BTCinsight09) June 10, 2026

पाकिस्तान ने जापान के आइची-नागोया में इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए साहिबजादा फरहान को 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। पाकिस्तान की इन 15 सदस्यीय टीम में चार ऐसे खिलाड़ी आकिफ जावेद, अली रजा, माज सदाकत और साद मसूद है जिन्होंने अभी तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच नहीं खेला है। वहीं अब्दुल समद को टीम का उपकप्तान की जिम्मेदारी गई है।नोट करने वाली बात यह है कि टीम में सभी बड़े नामों को आराम दिया गया है। ना ही टीम में फखर जमान है, ना ही शाहीन अफरीदी और ना ही हारिस राऊफ। टीम एक युवा ईकाई के साथ एशियाड में जाने को तैयार है।फरहान ने अब तक पाकिस्तान के लिए 46 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले हैं। वह पहली बार इस प्रारूप में टीम की अगुवाई करेंगे। इस बीच, समद को टी-20 में पांच बार कैप किया गया है, लेकिन पिछले साल मार्च से उन्होंने इस प्रारूप में उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया है। अभी हाल ही में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे। उस्मान खान को टीम के प्राथमिक कीपर के रूप में चुना गया है। नियमित कप्तान सलमान अली आगा के साथ-साथ सफेद गेंद के स्टार बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान सहित इस टीम का हिस्सा नहीं है।साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम और उस्मान खान (विकेटकीपर)